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  4. Çaldıkları kredi kartıyla kazı kazan aldılar! Büyük ikramiye çıktı: Kart sahibinden hırsızlara teklif: 'Paylaşalım'

Çaldıkları kredi kartıyla kazı kazan aldılar! Büyük ikramiye çıktı: Kart sahibinden hırsızlara teklif: 'Paylaşalım'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.02.2025 10:07
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Fransa'da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Toulouse'de bir adam aracından kredi kartının çaldığını polise bildirirken, kredi kartını çalan hırsızların kartla kazı kazan aldıkları bir de üzerine büyük ikramiyeyi kazandıkları ortaya çıktı. Çalıntı kredi kartıyla 500 bin Euro'luk (19 milyon TL) ödülü kazanan hırsızlara seslenen kart sahibi ödülü paylaşmayı teklif etti.

Çaldıkları kredi kartıyla kazı kazan aldılar! Büyük ikramiye çıktı: Kart sahibinden hırsızlara teklif: 'Paylaşalım'

MYNET|DIŞ HABERLER Le Parisien ve La Dépêche du Midi'nin haberine göre, Fransa'nın Toulouse bölgesinde yaşayan Jean-David isimli bir adam park halindeki aracına geri döndüğünde çantasının çalındığını görerek tatsız bir sürpriz yaşadı. Çantanın içinde adamın cüzdanı ve kimlik belgeleri vardı.

40 yaşındaki adam, kredi kartını bloke ettirmek için bankasını aradığında, hırsızların aracının park edildiği yerin yakınındaki bir bakkaldan 50 Euro harcadıklarını öğrendi. Jean-David ertesi gün oraya gitmeye karar verirdi. Bakkala gittiğinde ise dükkan sahibi o gün 2 kişinin kazı kazan aldığını söyledi.

KAZANDIKLARINI ÖĞRENİNCE GERİ GELDİLER

Kazı kazan oynayan evsizler, 500 bin euro ikramiyeyi kazandıklarını öğrendiklerinde bayiden ödüllerini istemişlerdi. Bayinin sahibinin eşi onlara ülkenin piyango işleriyle ilgilenen Française des Jeux ile iletişime geçmelerini söyledi.

KART SAHİBİNDEN TEKLİF GELDİ

Toulouse Emniyeti, Français des Jeux'nün soruşturma devam ettiği için kazanan bileti dondurduğunu açıkladı. Kartın sahibi olan David hırsızlara avukatı Pierre Debuisson ile temasa geçmelerini söyleyerek, "Yetkililer ne derse desin, hatta bu iki adam muhtemelen parayı çekemeyecek olsa bile, bu bilet birine ait. Ben olmasam onlar kazanamazdı, ama onlar olmasa ben bu bileti satın alamazdım. Kazançları paylaşmalarını teklif etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Fransa Kazı Kazan
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