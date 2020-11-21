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Selin Ciğerci ihanet iddiaları karşısında gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

21.11.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'in evine gidip şiddet uygulayıp tehdit ettiği söylenen Selin Ciğerci, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Bunlar kurgu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Fenomen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, Ciğerci'nin eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince kadının evine bıçakla gidip yüzüne kezzap atmakla tehdit edip şiddet uyguladığını söyledi.

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattı mı?Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattı mı?

GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Dün hakkında çıkan haberlere sessiz kalan Selin Ciğerci, kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajlar sonrasında Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yaptı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Ciğerci, "Ben markası olan bir kadınım. İftira atıyorlar markamı zedelemeye çalışıyorlar. Bana iftira attılar laf söylediler ama ben kendi markamı tanıtıyorum. Burası benim ekmeğim. Çok para kazanan biri olmasaydım bu kadar konuşulmazdım. Hep mal varlığım yüzünden. Susuyorum... Lütfen ya buralardan mı gideyim, çalışmayayım mı? Kimseyle uğraşmadım ben. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya herkes kendi ahlakına geçmişine baksın. Herkes bir kendi kapısının önünü süpürsün. Varsa bir hatam bile ben Allah'tan af diledim. İnsanlar bana 'Yazıklar olsun' diye mesajlar atıyor" dedi.

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