Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattı mı?

Söylemezsem Olmaz'da ortaya çıkan bu iddiaya göre; Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi, sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI!

Bunu öğrenen Ciğerci, Emirbayer’i bulup boğazına bıçak dayayarak “kocama yaklaşma” diye tehdit etti! Skandal olayı duyuran Seren Serengil, bunları kendisine Emirbayer’in anlattığını söyledi.

Konuyla ilgili çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

TAKİPTEN ÇIKTI!

Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer'in sosyal medyada bazı fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken söylentilerin ardından ünlü sunucuyu takipten çıkması ve beğenilerini çekmesi dikkatlerden kaçmadı.



