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Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattı mı?

20.11.2020 15:05 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'yi sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı. Bunu öğrenen Selin Ciğerci ise, Emirbayer’i bulup boğazına bıçak dayadı.

Söylemezsem Olmaz'da ortaya çıkan bu iddiaya göre; Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi, sunucu Melisa Emirbayer ile aldattı.

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BOĞAZINA BIÇAK DAYADI!

Bunu öğrenen Ciğerci, Emirbayer’i bulup boğazına bıçak dayayarak “kocama yaklaşma” diye tehdit etti! Skandal olayı duyuran Seren Serengil, bunları kendisine Emirbayer’in anlattığını söyledi.

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Konuyla ilgili çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

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TAKİPTEN ÇIKTI!

Gökhan Çıra'nın Melisa Emirbayer'in sosyal medyada bazı fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken söylentilerin ardından ünlü sunucuyu takipten çıkması ve beğenilerini çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
yerinde olsam melisayı kaçırmazdım bu selin dayı dan herşey beklenîr yarın sanada bıçağı dayar
Bize ne elalemin özelinden
Sağlıklıymış

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