Sivas’ın Divriği ilçesinde yerden 200 metre yükseğe yapılan cam teras görenlerin nefesini kesti

Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Sivas Divriği ilçemiz bizim göz bebeğimiz sivil mimarisiyle, kültürel değerleriyle adeta Türkiye'nin en zengin ilçelerimizden birisidir. Divriği Ulu Cami Darüşşifası bunun tacı Mengüceklilere başkentlik yapmış bu güzide ilçemize ne yapsak azdır. Dolayısıyla bu potansiyeli ortaya çıkarabilmek turizm enstrümanı olarak hem kültürel mirasımızı muhafaza edip hem de bu mirasımızı güzel bir şekilde gelecek nesillere aktarmak aynı zamanda turizm potansiyelimizden faydalanmak istiyoruz.

Yerden yaklaşık 200 metre yükseklikte kayalıkların üzerine inşa edilen cam seyir terası, kırılan cam efekti ile ziyaretçilerine adrenalin tutkusunu yaşatacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, kuş bakışı ile vatandaşlara eşsiz bir manzara sunan cam terası projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Salih Ayhan'a Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu eşlik etti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde turizm potansiyelini artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl bir dizi çalışmalara imza atıldı. İlçede bulunan başta Ulu Cami ve Darüşşifası olmak üzere tarihi yapıları ve konakları ziyaretçilerin manzarasına sunacak olan cam teras projesi çalışmaları hızla sürüyor.

Divriği Ulu Cami'nde çalışmalar devam ediyor. Sokak sağlıklaştırmaları sivil mimari örneklerin muhafazası devam ediyor. Bununla birlikte hakikaten buraya adeta bir cazibe merkezi yapacak ve daha artacak projelerimizden birisi de cam teras ve seyir yürüyüş alanları Çaltı kanyonu üzerine doğa harikası bir yer’’ şeklinde konuştu.

CAM TERASIN MAYIS AYINDA AÇILMASI PLANLANIYOR

Vali Ayhan, cam terasın Mayıs ayında açılmasını planladıklarını belirterek, “Türkiye'de birçok cam teras var. Ama buranın özellikleri çok farklı çok heyecan verici olacak. Adeta herkesin gezip görmesi gereken iştiyaklı ve arzulu olacak. 110 metre kare alan yaklaşık 2 kilometre yürüyüş parkurları birçok aktivite ile birlikte Sivas ve Divriği ilçemiz harika bir değer kazandı. Vizyon bir projeyle Sivas turizm potansiyelimizi Divriği'nin turizm potansiyelini daha yukarıya kullanmış olduk. Mayıs ayına doğru buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Peyzaj çalışmaları yapılmakta ve buradaki özel işletme modeliyle birlikte bu cam ve seyir terası alanı Sivas'ın turizmine çok büyük değer katacak.

Hızlı trenin Sivas'a gelmesiyle raybüs seferlerinin daha aktif olması ile birlikte Divriği’ye yeni bir havaalanı yapılıyor havaalanının da bitmesi ile birlikte burası bizim göz bebeğimiz olacak. Çok mutluyuz, heyecanlıyız, gurur duyuyoruz bu potansiyeli ortaya çıkarmamızda destek olanlara teşekkür ediyoruz’’ dedi.

(İHA)



