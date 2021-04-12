Koronavirüs tatilcilerin alışkanlıklarını değiştirdi

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya, geçen yılı koronavirüs gölgesinde tamamladı. Kentteki 5 yıldızlı oteller 'güvenli turizm' sertifikası alarak yerli ve yabancı tatilcilere sağlıklı ve güvenli tatili vaat etti. Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 sezonunda 4 milyona yakın turisti ağırlayan kent, yeni sezon için de hazırlıklarını tamamladı.

TATİL ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

Tesisler, tatilcilere daha güvenli tatili sunmak için fiziki birçok değişikliğe gitti. Bu sezon daha çok açık alanların rağbet göreceğini öngören tesis yöneticileri, tatilcilerin kapalı mekan yerine daha çok açık alanlarda vakit geçirebileceği aktiviteler oluşturuyor.

ERKEN REZERVASYON AZALDI

Pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklardan biri de tatil planı oldu. Tatilciler pandemi öncesinde kış mevsiminden yazın tatil yapacakları destinasyonu ve tatil süresini planlayıp erken rezervasyon yaparken, yeni dönemle birlikte her an değişen pandemi koşulları nedeniyle kısa süreli rezervasyona yöneldi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Belek bölgesindeki tesislerde, bugünlerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ve bölgede bir otelin yönetim kurulu üyesi olan Deniz Üstertuna, 2020 yılında pandemi olmasaydı çok güzel bir sezon geçirileceğini öngördüklerini, ancak tam tersinin yaşandığını söyledi.