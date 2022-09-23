Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyadaki seksi pozları başına bela oldu! Singapurlu sosyal medya fenomeni hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

Sosyal medyadaki seksi pozları başına bela oldu! Singapurlu sosyal medya fenomeni hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

23.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da yaşayan üç çocuk annesi 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tammy Tay, sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşımları nedeniyle hapis cezasına çarptırılabilir. Büyük bir kredi borcu olduğunu dile getiren Tay, yasalara meydan okuyarak fotoğraflarını satmaya devam edeceğini dile getirdi.

Sosyal medyadaki seksi pozları başına bela oldu! Singapurlu sosyal medya fenomeni hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

Yetişkinlere özel olarak tasarlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraflarını ve videolarını satan Tay, Singapu’un en popüler modellerinden biri. Instagram’da yüz binlerce takipçisi bulunan Tay, ilk olarak geçimini NFT’lerini satarak sağlamaya çalıştı. Sonrasında ise “Not Safe For Work” hesabıyla seksi pozlarını satmaya başladı. Singapur yasalarına göre pornografi ve kamu ahlakına aykırı hareketlerde bulunmak tamamen yasak. Tay’ın yeni işinin ise bu yasalara ters düşüp düşmediği için henüz belli değil.

“GERÇEKTEN İHTİYACIM VAR”

3

Singaporelegal'e göre, "Vatandaşların web sitesinde cinsel içerik yayınlamaları yasaktır. Çünkü bu tür içerikler Singapur'da genellikle "müstehcen" olarak kabul edilir, öyle ki bu içeriğin yayınlanması bir suç teşkil eder.Bunu yaparsanız, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir ve/veya ilk suç için en fazla 30.000 sterlin (yaklaşık 617 bin 788 TL) para cezasına çarptırılabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

1

Büyük risklere rağmen, Just Saying podcast'ine konuk olan Tay büyük bir krediyi ödemek için gerçekten paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’ten şaşırtan açıklama! “Yetişkin filmler yasadışı olmalı”Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’ten şaşırtan açıklama! “Yetişkin filmler yasadışı olmalı”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğunu bilmiyordu! Bebeğinin başını görünce... Hamile olduğunu bilmiyordu! Bebeğinin başını görünce...
Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdiDamat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi
Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...
Anahtar Kelimeler:
Singapur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Böyle işkence görülmedi! Saatlerce kızgın tavayla dayak yedi

Böyle işkence görülmedi! Saatlerce kızgın tavayla dayak yedi

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Tam 43 yıldır başka bir mezarı ziyaret ediyormuş

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.