Sosyal medyadaki seksi pozları başına bela oldu! Singapurlu sosyal medya fenomeni hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

Yetişkinlere özel olarak tasarlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraflarını ve videolarını satan Tay, Singapu’un en popüler modellerinden biri. Instagram’da yüz binlerce takipçisi bulunan Tay, ilk olarak geçimini NFT’lerini satarak sağlamaya çalıştı. Sonrasında ise “Not Safe For Work” hesabıyla seksi pozlarını satmaya başladı. Singapur yasalarına göre pornografi ve kamu ahlakına aykırı hareketlerde bulunmak tamamen yasak. Tay’ın yeni işinin ise bu yasalara ters düşüp düşmediği için henüz belli değil.

“GERÇEKTEN İHTİYACIM VAR”

Singaporelegal'e göre, "Vatandaşların web sitesinde cinsel içerik yayınlamaları yasaktır. Çünkü bu tür içerikler Singapur'da genellikle "müstehcen" olarak kabul edilir, öyle ki bu içeriğin yayınlanması bir suç teşkil eder.Bunu yaparsanız, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir ve/veya ilk suç için en fazla 30.000 sterlin (yaklaşık 617 bin 788 TL) para cezasına çarptırılabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Büyük risklere rağmen, Just Saying podcast'ine konuk olan Tay büyük bir krediyi ödemek için gerçekten paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.



