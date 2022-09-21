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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’ten şaşırtan açıklama! “Yetişkin filmler yasadışı olmalı”

21.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektörden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade eden eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades hiçbir zaman kariyerine sevgiyle bakmadığını itiraf etti. Yetişkin film sektöründe bir yıldan az bir süre çalışmasına rağmen dünya çapında tanınan bir yıldıza dönüşen Lana Rhoades herkesi şaşırtacak açıklamalara imza attı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades’ten şaşırtan açıklama! “Yetişkin filmler yasadışı olmalı”

Dünyanın en tanınan yetişkin film yıldızlara arasında yer alan Lana Rhoades, filmlerdeki sahnelerin büyük bir bölümünün sahte olduğunu iddia etti ve endüstrinin yasaklanması gerektiğini önerdi. Sosyal medyada hesaplarını aktif bir şekilde kullanan va yaklaşık 16.5 milyon takipçisi bulunan Rhoades, eski kariyerinin "karanlık tarafını" tartışmaktan çekinmedi ve hatta yetişkinlere özel tüm videolarının internetten silinmesini istediğini bile önerdi.

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“BEN ASLINDA ASEKSÜELİM”

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Oynadığı sahnelerin gerçekte ne kadar gerçek olduğu sorulduğunda Rhoades, The Skinny Confidential podcast'ine sette geçirdiği zamandan bile zevk almadığını söyledi. Yetişkinlere özel içeriklerin bir sirk gösterisini anımsattığını dile getiren Rhoades, “Yüzde yüz sahte. Bir oyuncu olarak bunu yaparken ‘Hangi yüzü yapabilirim? Hangi sesi çıkarabilirim? Bu filmi en iyisi yapmak için ne yapabilirim?' diye kendi kendime soruyordum. Dürüst olmak gerekirse seks yapmayı bile sevmiyorum ve oldukça aseksüelim. İnsanları çekici bulmuyorum” dedi.

“BİR NUMARAYIM”

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Yetşikn film sektöründe 8 ay boyunca çalıştıktan sonra dünyaca tanınan bir isme dönüştüğünü ifade eden Rhoades, “Ben hala sitelerde bir numarayım. 19 yaşındayken tek bir karar verdim ve istemediğim halde dünyanın en büyük yıldızı oldum. Bu çılgınlık. Bunun oyuncular ne de izleyiciler için yararı yok.Kesinlikle yasadışı hale getirilmeli” diye konuştu.

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sosyal medya Lana Rhoades
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