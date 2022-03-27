Survivor Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu mu? Survivor Barış'ın kararı

Survivor Barış'ın sakatlığı gündemde... Survivor Barış yarışmadan ayrıldı mı? Barış Murat Yağcı'nın kararı ne oldu? Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı'nın sakatlığına dair açıklama yaptı. Barış Murat Yağcı'ya sakatlığı sebebiyle yarışmaya devam etmek isteyip istemediğini sordu.

Survivor'ın 60. bölümünde Acun Ilıcalı "3 hafta ayağının üzerine basamayacaksın! Senin durumunun geleceğinde bir belirsizlik var. Şimdi bunları değerlendirsek... İstersen ayrılabilirsin. Devam da edebilirsin. Ya da gelecek haftalarda bırakabilirsin. Survivor'da parkurlarda koşamayacak olman durumda yarışmaya devam edemezsin. Şimdi seni dinlemek istiyorum" dedi.

BARIŞ MURAT YAĞCI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Barış Murat Yağcı Acun Ilıcalı'ya şu yanıtı verdi:

"Elenmeyi bu şekilde kendime yakıştırmıyorum. Hedeflerim var. Hızlı toparlayabileceğime inanıyorum. Survivor All Star'daki hayatımı sürdürmek istiyorum. Performansımı artırdığım bir dönemde böyle bir şey yaşamam motivasyonumu düşürdü. Hikayemin bitmesini istemiyorum. O yüzden hem sizden hem de arkadaşlarımdan 2-3 hafta kendimi gözlemlemek istiyorum."

