Survivor'da gönüllüler takımı karıştı! Survivor Anlat Bakalım oyununda Reşat, Ayşe ve Steven ile tartıştı

Survivor Türkiye 2021'de sezon boyunca eğlenceli anlarıyla bilinen Anlat Bakalım oyununda bu kez gerginlik vardı. Ayşe ve Reşat arasında tansiyonun tavan yaptığı anlarda ortam bir anda gerildi.

Kazanan takımın pilav üstü tavuk döner yiyeceği Anlat Bakalım'da eğlenceli anlar yaşanırken bir anda ortam gerildi. Gönüllüler takımından Steven ile Reşat arasındaki gerginlik kısa sürse de ortamı gerdi.

REŞAT ÇILGINA DÖNDÜ!

Steven ve Öykü'nün Anlat Bakalım'da iyi performans sergileyememesi Reşat'ı kızdırdı.

Reşat, Poyraz'a 'Çağır onları, otursunlar' dedi. Reşat daha sonra 'Steven hiç umurunda değil' diyerek tepkisini göstermeye devam etti. Steven ise Reşat'a tepki gösterdi.

Anlat Bakalım oyunu sırasında Reşat ve Ayşe arasında da gergin anlar yaşandı. Ayşe'nin oynamak istememesi nedeniyle çıkan gerilimde tansiyon yükseldi.

Ayşe'nin 'Bu beni ilgilendiren bir şey. Lütfen artık buna bari karışmayın' demesiyle gerginlik had safhaya çıktı.

'İsyan edeceğim en sonunda' diyen Reşat, "Sen bana cahil dedin. Yaşına başına bak ayıp. Otuz yaşında adamım" diyerek tepki gösterdi.