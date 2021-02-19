MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da gönüllüler takımı karıştı! Survivor Anlat Bakalım oyununda Reşat, Ayşe ve Steven ile tartıştı

Survivor'da gönüllüler takımı karıştı! Survivor Anlat Bakalım oyununda Reşat, Ayşe ve Steven ile tartıştı

19.02.2021 02:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor'da gönüllüler takımı karıştı! Survivor Anlat Bakalım oyununda Reşat, Ayşe ve Steven ile tartıştı

Survivor 2021'in 18 Şubat Perşembe ekrana gelen son bölümünde gönüllüler takımında sinirler gerildi. Survivor Anlat Bakalım oyununda yarışan gönüllülerde Reşat yaşadığı tartışmalarla dikkat çekti. Önce Reşat ve Steven arasında yaşanan tartışma yaşandı. Ardından ise Reşat, Ayşe ve Poyraz arasında yaşanan olay takımda gerginliğe neden oldu.

Survivor Türkiye 2021'de sezon boyunca eğlenceli anlarıyla bilinen Anlat Bakalım oyununda bu kez gerginlik vardı. Ayşe ve Reşat arasında tansiyonun tavan yaptığı anlarda ortam bir anda gerildi.

Kazanan takımın pilav üstü tavuk döner yiyeceği Anlat Bakalım'da eğlenceli anlar yaşanırken bir anda ortam gerildi. Gönüllüler takımından Steven ile Reşat arasındaki gerginlik kısa sürse de ortamı gerdi.

REŞAT ÇILGINA DÖNDÜ!

Steven ve Öykü'nün Anlat Bakalım'da iyi performans sergileyememesi Reşat'ı kızdırdı.

Reşat, Poyraz'a 'Çağır onları, otursunlar' dedi. Reşat daha sonra 'Steven hiç umurunda değil' diyerek tepkisini göstermeye devam etti. Steven ise Reşat'a tepki gösterdi.

r2

Anlat Bakalım oyunu sırasında Reşat ve Ayşe arasında da gergin anlar yaşandı. Ayşe'nin oynamak istememesi nedeniyle çıkan gerilimde tansiyon yükseldi.

Survivor Barış Özbek'ten Hayrettin isyanı: Takımda yancılar var, Hayrettin elenmemeliydiSurvivor Barış Özbek'ten Hayrettin isyanı: Takımda yancılar var, Hayrettin elenmemeliydi

Ayşe'nin 'Bu beni ilgilendiren bir şey. Lütfen artık buna bari karışmayın' demesiyle gerginlik had safhaya çıktı.

r3

'İsyan edeceğim en sonunda' diyen Reşat, "Sen bana cahil dedin. Yaşına başına bak ayıp. Otuz yaşında adamım" diyerek tepki gösterdi.

Ayşe'nin cahil ifadesine sinirlendiğini daha önceki günlerde de ifade eden Reşat "Benim için bitmiştir. Lafın nereye gittiğini bileceksiniz. Hala cahilsin dedi bana" ifadelerini kullanıdı.

r33

Gerginlik sonrası takım arkadaşları Reşat ve Ayşe'yi sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan Anlat Bakalım oyununu gönüllüler takımı kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Serenay Sarıkaya Maldivler tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdıSerenay Sarıkaya Maldivler tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 18 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 18 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Anne- babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren sanık: Raporu adil bulmuyorum

Anne- babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren sanık: Raporu adil bulmuyorum

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Diğer Haberler

Can Yaman'a sevgilisi Diletta Leotta'dan sürpriz hediye

Can Yaman'ı şaşırtan hediye!

Serenay Sarıkaya Maldivler tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Serenay Sarıkaya Maldivler tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Şeyma Subaşı'ndan direk dansı performansı

Şeyma’dan iç çamaşırlı direk dansı

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 18 Şubat Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor'da zorlu oyunu kazanan belli oldu! İşte ödül

Eda Ece'den Nilperi Şahinkaya ifşası

Video paylaştı! Arkadaşını ifşa etti

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı ve saçlarıyla İbo Show'da hayranlarının karşısına çıkacak

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.