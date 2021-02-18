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Survivor Barış Özbek'ten Hayrettin isyanı: Takımda yancılar var, Hayrettin elenmemeliydi

18.02.2021 22:10 | Son Güncelleme:
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Survivor Barış Özbek'ten Hayrettin isyanı: Takımda yancılar var, Hayrettin elenmemeliydi

Survivor 2021'den elenen son isim ünlü oyuncu, komedyen ve sunucu Hayrettin olmuştu. Ünlüler takımında yarışan Hayrettin'in elenmesi rakip takımındaki yarışmacıları bile üzmüştü. Hayrettin'le yakın arkadaş olan eski futbolcu Barış Özbek de gözyaşlarına boğulmuştu. Hayrettin'in vedasının ardından konuşan Barış Özbek sesini yükseltti ve sezon başından beni hiç olmadığı kadar takım arkadaşlarına sitem dolu cümleler kurdu.

Survivor Türkiye 2021'de ünlüler takımından Hayrettin'in elendiği konseyin etkileri sürüyor. Ünlüler takımının değişmez kaptanı Barış da Hayrettin'in elenmesine isyan etti ve takım arkadaşlarını eleştirdi.

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"TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Takımda bazı kişilerin yancı olduğunu söyleyen Barış, Hayrettin'in takım için çok önemli birisi olduğunu ve elenmemesi gerektiğini ifade etti. Röportaj sırasında duygulanan Barış Özbek, "Beraber birleşmeye gidecektik. Bizim Hayrettin'le
hedefimiz buydu. Çok temiz kalpliydi ve o gitmemeliydi. Takım içinde çok önemli bir rolü vardı" dedi.

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HAYRETTİN YANCI DEĞİLDİ

Özbek ,""Burası atletizm yarışması değil burası bir yaşam mücadelesi. Böyle insanlar önemlidir. O yemek yapılıyorsa odun toplanması gerekiyor ve Hayrettin o odunu topluyordu. Bazı kişiler toplamıyor. Hayrettin yancı değil. Ama yancılar var. Sırtına güçlü kişilere yaslayanlar var" ifadelerini kullandı.

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