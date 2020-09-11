Survivor Nisa Bölükbaşı fotoğraf atınca Barış Murat Yağcı dayanamadı!

Survivor yarışmasının sona ermesinden sonra Nisa Bölükbaşı hakkında yapılan olumsuz eleştirilerden uzaklaşmak için memleketi Prag’a dönmüştü. Prag’ta ailesiyle zaman geçiren Nisa Bölükbaşı İstanbul’a gelince soluğu Barış Murat Yağcı’nın yanında aldı. İkilinin arasındaki samimi görüntüler aşk iddialarının fitilini ateşledi. Çeşme’de bir mekan çıkışında sarmaş dolaş görüntülenen ikili geçtiğimiz günlerde Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Anıtkabir ziyaretinden beraber çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan çift aşk haberlerine karşı sessizliklerini korumayı tercih etti.

Anıtkabir gezisinden sonra ikili Barış Murat Yağcı’nın doğduğu Alaçatı’ya gitti. Barış Murat Yağcı'nın Nisa'yı Alaçatı Hacımemiş'teki babasının yanına tanışmak için götürdüğü iddia edildi. Hayranları tarafından görüntülenen Survivor Nisa ile el sıkışan baba Güven Yağcı, Nisa'yı kumrucu dükkanında ağırladı. Alaçatı’da yaz tatilinin tadını çıkartan ikiliden sosyal medya paylaşımları peşi sıra geldi. Nisa’nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı’nın hiç beklemeden yorum yapması ise takipçilerini heyecanlandırdı.