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Survivor Nisa Bölükbaşı fotoğraf atınca Barış Murat Yağcı dayanamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Survivor 2020 programının sona ermesinden sonra adı aşk iddialarına karışan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme’ye gitti. Programda tanışan ikilinin sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte aşk yaşadıkları iddia edilmeye başlandı. Barış Murat Yağcı’nın Nisa’yı babasıyla tanıştırması haberleri güçlendirdi. Survivor Barış’ın son hamlesi ise sosyal medyada itiraf olarak yorumlandı.

Survivor Nisa Bölükbaşı fotoğraf atınca Barış Murat Yağcı dayanamadı!

Survivor yarışmasının sona ermesinden sonra Nisa Bölükbaşı hakkında yapılan olumsuz eleştirilerden uzaklaşmak için memleketi Prag’a dönmüştü. Prag’ta ailesiyle zaman geçiren Nisa Bölükbaşı İstanbul’a gelince soluğu Barış Murat Yağcı’nın yanında aldı. İkilinin arasındaki samimi görüntüler aşk iddialarının fitilini ateşledi. Çeşme’de bir mekan çıkışında sarmaş dolaş görüntülenen ikili geçtiğimiz günlerde Anıtkabir’i ziyaret etmişti. Anıtkabir ziyaretinden beraber çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan çift aşk haberlerine karşı sessizliklerini korumayı tercih etti.

nisa bölükbaşı2

Anıtkabir gezisinden sonra ikili Barış Murat Yağcı’nın doğduğu Alaçatı’ya gitti. Barış Murat Yağcı'nın Nisa'yı Alaçatı Hacımemiş'teki babasının yanına tanışmak için götürdüğü iddia edildi. Hayranları tarafından görüntülenen Survivor Nisa ile el sıkışan baba Güven Yağcı, Nisa'yı kumrucu dükkanında ağırladı. Alaçatı’da yaz tatilinin tadını çıkartan ikiliden sosyal medya paylaşımları peşi sıra geldi. Nisa’nın fotoğrafına Barış Murat Yağcı’nın hiç beklemeden yorum yapması ise takipçilerini heyecanlandırdı.

‘KALBİM VE RUHUM’

nisa bölükbaşı

Alaçatı’da bir sahilde poz veren Survivor Nisa Bölükbaşı paylaşımına, “Kalbim ve ruhum aynen burası gibi” notunu ekledi. Nisa’nın gönderisine ise ilk yorum ayıcık emojisiyle Barış Murat Yağcı’dan geldi. Paylaşımın hemen ardından yorum yapan Barış Murat Yağcı’yı hayranları ‘fotoğrafın yüklenmesini bekleseydin’ diyerek ti’ye aldı.

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