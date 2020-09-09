Survivor Nisa’dan sürpriz değer açıklaması!

Survivor 2020 yarışması boyunca adı ünlü futbolcu Sercan Yıldırım’la anılan Nisa Bölükbaşı programın final yapmasından sonra eleştirlerden sıkılarak memleketi Prag’a gitmişti. Bir süre ailesiyle zaman geçiren Nisa Bölükbaşı Türkiye’ye dönmüştü. Survivor programı sürecince iyi anlaşan Nisa ve Cemal Can’ın hiç görüşmemesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Türkiye’de tatil yapan Nisa yalnızca Barış Murat Yağcı’yla görüşmeyi tercih etmişti. Öyle ki ikilinin samimi görüntüleri aşk iddialarını güçlendirmişti.

Yaz tatili yaptıkları Çeşme’de samimi görüntüler veren ikili ardından sosyal medyadan ‘sürpriz’ açıklaması yaparak Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’den beraber fotoğraflarını paylaşan Survivor yarışmacıları sosyal medyada gündem oluşturmayı başardı. Aşk haberlerine karşı açıklama yapmayı seçmeyen Survivor Nisa Bölükbaşı Twitter hesabından soru işareti bırakan bir yorum yaptı.

BAŞARILI MI DEĞERLİ Mİ?

Survivor yarışmasının sona ermesinden sonra ortaya çıkan kutuplaşmalar gözlerden kaçmadı. Yasin Obuz’la arasında patlak veren tartışmanın ardından Nisa Bölükbaşı’nın Survivor yarışmacılarıyla gerginlik yaşadığı iddia edildi. Survivor Nisa’nın sosyal medya üzerinden yaptığı “Başarılı biri olmak değil, değeri olan biri olmak isteyin” açıklaması yarışmacılara cevap olarak yorumlandı.

