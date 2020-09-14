Survivor Nisa Bölükbaşı ülkesine döndü! Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can hayranlarının hayran kırıklığı!

Survivor yarışmasında ses getiren yarışmacılardan biri olan Nisa Bölükbaşı polemikleri ve aşk hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde yer almayı başardı. Yarışmanın final yapmasından sonra Prag’a dönen Survivor Nisa hakkında çıkan haberlerin gölgesinde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Türkiye ziyaretinde yalnızca Survivor yarışmacılarından Barış Murat Yağcı’yla görüşmesi ise aşk iddialarını alevlendirmişti.

Çeşme’de bir mekan çıkışında samimi bir şekilde görüntülenen Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı beraber Anıtkabir’e gitmişti. Anıtkabir ziyaretini tamamlayan ikili sonrasında Çeşme Alaçatı’da kısa bir tatil yapmıştı. Çeşme’de çekilen bir fotoğrafını paylaşan Nisa Bölükbaşı’na Barış Murat Yağcı’dan anında yorum gelmişti. Survivor Nisa'nın yarışma boyunca sıkı dost olduğu Cemal Can Cansever’le görüşmemesi ise ikilinin hayranlarını üzdü. Takipçilerinin beraber görmek istediği ikilinden Survivor Nisa ülkesi Prag’a döndüğünü duyurdu.

CEMAL CAN’LA GÖRÜŞMEDİ

Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever ve yakın arkadaşı Nisa Türkiye tatili boyunca bir araya gelmedi. Survivor Cemal Can’ın Yasin’le görüşmesi ise Nisa hayranlarını sinirlendirdi. İkiliyi bir arada görmek isteyenlerin hevesi Survivor Nisa’nın yaptığı paylaşımla kırıldı.