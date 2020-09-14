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Survivor Nisa Bölükbaşı ülkesine döndü! Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can hayranlarının hayran kırıklığı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 programının sona ermesinden sonra yarışmacılar her attıkları adımla olay olmaya başladı. Yarışmacıların özel hayatındaki detaylar hayranları tarafından yakından takip edildi. Özellikle Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı arasında çıkan aşk iddiaları ise gündemi belirledi. Aşk söylentilerine cevap vermeyi seçmeyen Nisa Bölükbaşı çareyi Türkiye’yi terk etmekte buldu.

Survivor Nisa Bölükbaşı ülkesine döndü! Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can hayranlarının hayran kırıklığı!

Survivor yarışmasında ses getiren yarışmacılardan biri olan Nisa Bölükbaşı polemikleri ve aşk hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde yer almayı başardı. Yarışmanın final yapmasından sonra Prag’a dönen Survivor Nisa hakkında çıkan haberlerin gölgesinde Türkiye’yi ziyaret etmişti. Türkiye ziyaretinde yalnızca Survivor yarışmacılarından Barış Murat Yağcı’yla görüşmesi ise aşk iddialarını alevlendirmişti.

Survivor Nisa Bölükbaşı fotoğraf atınca Barış Murat Yağcı dayanamadı!Survivor Nisa Bölükbaşı fotoğraf atınca Barış Murat Yağcı dayanamadı!

Çeşme’de bir mekan çıkışında samimi bir şekilde görüntülenen Survivor Nisa ve Barış Murat Yağcı beraber Anıtkabir’e gitmişti. Anıtkabir ziyaretini tamamlayan ikili sonrasında Çeşme Alaçatı’da kısa bir tatil yapmıştı. Çeşme’de çekilen bir fotoğrafını paylaşan Nisa Bölükbaşı’na Barış Murat Yağcı’dan anında yorum gelmişti. Survivor Nisa'nın yarışma boyunca sıkı dost olduğu Cemal Can Cansever’le görüşmemesi ise ikilinin hayranlarını üzdü. Takipçilerinin beraber görmek istediği ikilinden Survivor Nisa ülkesi Prag’a döndüğünü duyurdu.

CEMAL CAN’LA GÖRÜŞMEDİ

cemal can nisa bölükbaşı

Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever ve yakın arkadaşı Nisa Türkiye tatili boyunca bir araya gelmedi. Survivor Cemal Can’ın Yasin’le görüşmesi ise Nisa hayranlarını sinirlendirdi. İkiliyi bir arada görmek isteyenlerin hevesi Survivor Nisa’nın yaptığı paylaşımla kırıldı.

nisa bölükbaşı

Güzel yarışmacı uçakta çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Prag ve donut” notunu düştü. Survivor Nisa'nın Cemal Can'la görüşmeden memleketine dönmesi ikilinin hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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