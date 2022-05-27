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Uçurum kenarında tehlikeli oyun! Çevredekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler: Mutlu bir çift keşfettik

27.05.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Batı İngiltere’deki Cornwall bölgesindeki bir ormanlık alanda ilginç görüntüler yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir çift, uçurumun kenarında cinsle ilişkiye girmeye başladı. Ormanlık alanda yürüyüş yapan ve tam karşısındaki restoranda yemek yiyenlere aldırış etmeyen çiftin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Uçurum kenarında tehlikeli oyun! Çevredekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler: Mutlu bir çift keşfettik

Güney Batı İngiltere’deki Cornwall bölgesinde popüler sahil yolundan sadece birkaç kilometre ötede ismi açıklanmayan bir çift cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Cornwall Live’in haberine göre çiftin fotoğrafları öğleden sonra saat 1 gibi uçurumun tam karşısında bulunan bir restoranda oturanlar tarafından çekildi.

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HERKES ŞAŞIRDI

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Restoranda bulunan tüm müşteriler durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken olayı bir süre anlayamadıklarını söylediler. Restoranda bulunan 70 yaşındaki bir çiftin dışındaki herkesin durumu eğlenceli bulduğunu dile getiren bir müşteri, “Herkes gözlerini onlardan alamadı. İlk başta spor yaptıklarını düşündük ancak eşim telefonunu yakınlaştırınca gerçeği fark ettik. 70 yaşındaki bir çift durumdan biraz rahatsız oldu. Ancak onun dışında herkes için komikti. Mutlu bir çift keşfettik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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