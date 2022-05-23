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  4. Teknolojinin azizliği! Vajina ameliyatının sonuçlarını fotoğrafladı, yanlış mail adresini girince ortalık karıştı

Teknolojinin azizliği! Vajina ameliyatının sonuçlarını fotoğrafladı, yanlış mail adresini girince ortalık karıştı

23.05.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta 'chezablonde' ismiyle paylaşım yapan bir kullanıcı, vajina estetik ameliyatı olmuştu. İyileşme sürecinden sonra estetik ameliyatının sonuçlarını göstermek için cinsel organını fotoğraflayan Cheza, arkadaşlarına göstermek istedi. Ancak kadın yanlış mail adresini girince fotoğrafları tamamen yabancı bir kişiye gitti.

Vajina ameliyatı olan trans kadın, sonuçların fotoğraflarını yanlış e-posta adresine gönderdiğini anlattığı sosyal medya paylaşımıyla bir anda popüler oldu. Cerrahi işlemle cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra sonuçları arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen Cheza, cinsel organının fotoğraflarını mail adresini yanlış girince başka bir kişiye gönderdi.

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SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

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Cheza’nın cerrahi prosedürü, ince bağırsak kullanılarak revizyon vajinoplasti veya ikincil genital rekonstrüksiyon dahil olmak üzere birden fazla adım gerektiriyordu. Kadın cinsel organının fonksiyonlarını kazanması ve his oluşturmak için yapılan ameliyatın sonuçlarını paylaşmak isteyen Cheza, cinsel organının fotoğraflarını bir yabancıya gönderdiğini fark ettiğinde sosyal medyada özür diledi.

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Sosyal medya paylaşımı 1.5 milyon izlenen kadın, “Daha yeni vajina ameliyatı oldum ve doktorum kısa bir seyahate çıktı. Hem onunla hem de arkadaşlarımla cinsel organımın son görüntüsünü paylaşmak istersen başka bir kişiye gönderdim. Eğer biri bu fotoğraflara ulaştıysa gerçekten üzgünüm.” dedi.

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