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  4. Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar 'kedicik' olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar 'kedicik' olduğu ortaya çıktı!

30.11.2020 14:12 | Son Güncelleme:
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Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filmiyle tanınan oyuncu ve şarkıcı olan Seda Tosun, onlarca suçtan cezaevinde olan Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı. Oyuncunun, Adnan Oktar'ın 'kedicikler' olarak hitap ettiği kadınlar arasında olduğu görüldü.

Snob Magazin'in haberine göre; Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Mucize’ filmiyle şöhrete kavuşan Seda Tosun’un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşkınlık yarattı.

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Oyuncunun, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” ve “birden fazla kişiyle birlikte ve silahla, cinsel saldırı” gibi onlarca suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapsi talep edilen Adnan Oktar’ın programına katıldığı ortaya çıktı.

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Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında iki yıldır evli olduğu müzisyen Eymen Adalı’yla nikah masasına oturduktan sonra hiçbir projede yer almamıştı.

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Tosun, geçtiğimiz eylül ayında eşinden sessiz sedasız boşanmıştı.

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SEDA TOSUN KİMDİR?

Seda Tosun, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal sinema filmi "Mucize"nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur.

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Balayı ve Mucize filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır.

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Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir.

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Mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin'i canlandıran Seda Tosun, Mehmet Ali Erbil ve Cenk Kangöz'le yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Maaşşşaaallllaaaahhhh,kedicig olmayu hakkediyor.
Kedicik olduğuna inanmak için "pisi, pisi, pisi, pisi,....." diye çağırmak lazım. Bakalım gelecek mi?

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