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Van Gölü'nde onlarca kişi su altındaki antik yoldan yüzerek ve yürüyerek Çarpanak Adası'na ulaştı

12.08.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gölü'nde bulunan dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası'na Tuşba Belediyesince "antik yoldan su altı yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Van Gölü'nde onlarca kişi su altındaki antik yoldan yüzerek ve yürüyerek Çarpanak Adası'na ulaştı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'ndeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkati çekmek, adadaki Ktouts Manastırı'nı turizme kazandırmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Van Gölü kıyısında bir araya gelen onlarca kişi, yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi yüzerek, sığ noktalarda da yürüyerek adaya ulaştı. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, etkinlik kapsamında Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşü yaptıklarını belirtti.

Etkinliği her yıl düzenlediklerini ifade eden Özel, "Bu antik yola vurgu yapmak istedik. Adanın tarihi bir geçmişi var. Adanın diğer adalar gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık." dedi.

Tuşba Belediyesinin düzenlediği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van Diving ve Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneğinin de destek verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

(AA)

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