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Yasak Elma 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit Argun öldü mü? Talat Bulut Yasak Elma'ya böyle veda ediyor!

10.11.2020 02:45 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisi 84. son bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın 85. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'da Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun dönemi kapanıyor. Yeni bölüm fragmanında çılgına dönen Halit, Ender, Yıldız ve Şahika'yı evden kovmaya çalışıyor. Halit'in darbesiyle Yıldız'ın yere düştüğünü gören Ender araya giriyor. Ender, Yıldız ve Şahika'nın durdurmaya çalıştığı Halit merdivenlerden düşerek yere yığılıyor. Peki Yasak Elma'da Halit öldü mü?

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 84. bölümüyle 9 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma'nın 16 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 85. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Usta oyuncu Talat Bulut, Yasak Elma'dan ayrıldığını açıklamıştı. Yasak Elma'nın yeni bölümüne ise Halit Argun karakterinin ölümü damga vuracak.

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma'da Yıldız ile yeniden evlenmek üzere olan Halit, yüzlerce konuğun katıldığı düğünde ilk hamlesini yaptı. Şahika gelinliğiyle düğüne girdi ve herkes şoke oldu. Yıldız yıkılırken, herkes Halit ve Şahika'nın evleneceğini düşündü. Ancak ortaya 3. gelin olarak Halit'in eski eşi Ender çıktı. Halit ise herkese Ender'le yeniden evlendiğini duyurdu. Şahika ve Yıldız gelinlikleriyle ortada kaldı. Düğünde büyük bir kaos yaşanırken, Halit aynı zamanda Yıldız'ı evden, Kerim'i ise şirketten kovdu.

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Halit ve Ender’in evlenmesi bomba etkisi yaratırken, Yıldız evi terk ederek Asuman’la birlikte geçici olarak bir yakınlarının evine taşındı. Halit, oğlunun velayetini almak için çalıştı.

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Halit'in evine izinsiz girerek çocuğunu almak isteyen Yıldız ise Ender'e saldırdı. Halit ise polis çağırarak Yıldız'ı evden uzaklaştırdı.

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Şahika ise Halit’ten yediği darbe sonrası kendini toparlamaya çalıştı. Ender ise yeniden Ender Argun olmanın keyfini sürdü.

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