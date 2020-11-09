Yasak Elma'ya flaş transferler! İşte Yasak Elma'nın yeni oyuncuları

İki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile Gülenay Kalkan Ünlüoğlu ve sevilen oyuncu Berk Oktay’ın çok yakında dahil olacağı dizide kurallar baştan yazılacak.

Yıldız isimlerin diziye katılmasıyla beraber tüm dengeler değişirken dizinin yeni bölümlerindeki heyecan dozu kat kat artacak.

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’un oturduğu ve se



naryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

