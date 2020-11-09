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  4. Yasak Elma'ya flaş transferler! İşte Yasak Elma'nın yeni oyuncuları

Yasak Elma'ya flaş transferler! İşte Yasak Elma'nın yeni oyuncuları

09.11.2020 21:15 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'ya flaş transferler! İşte Yasak Elma'nın yeni oyuncuları

Pazartesi günleri FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden “Yasak Elma” dizisinin kadrosuna üç yeni yıldız isim katıldı.

İki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile Gülenay Kalkan Ünlüoğlu ve sevilen oyuncu Berk Oktay’ın çok yakında dahil olacağı dizide kurallar baştan yazılacak.

Erdal Özyağcılar

Yıldız isimlerin diziye katılmasıyla beraber tüm dengeler değişirken dizinin yeni bölümlerindeki heyecan dozu kat kat artacak.

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’un oturduğu ve se

Berk Oktay
naryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

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