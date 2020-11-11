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Yasak Elma'nın Halit Argun'u Talat Bulut'tan eğlenceli veda paylaşımı: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

11.11.2020 23:41 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisinin Halit Argun'u Talat Bulut Instagram'dan yaptığı eğlenceli veda paylaşımıyla dikkat çekti. Halit Argun karakterinin ölmesinin diziye veda eden Talat Bulut'un "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Yasak Elma dizisinde 4 sezondur başrol oynayan Talat Bulut, 85. bölümde diziye veda ediyor. Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakteri, Şahika, Ender ve Yıldız'la yaşadığı kavga sırasında merdivenden düşerek ölüyor.

Usta oyuncu Talat Bulut ise Yasak Elma'ya Instagram'dan paylaştığı eğlenceli bir videoyla veda etti.

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Sosyal medyada fenomen olan Afrikalı cenaze dansçılarının müziği eşliğinde, set ekibinin eller üzerinde taşıdığı Bulut, daha sonra hep birlikte dans etmeye başlıyor.

Yasak Elma 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit Argun öldü mü? Talat Bulut Yasak Elma'ya böyle veda ediyor!Yasak Elma 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit Argun öldü mü? Talat Bulut Yasak Elma'ya böyle veda ediyor!

Ünlü oyuncunun "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notuyla paylaştığı video izleyenleri güldürdü.

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