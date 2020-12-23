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Yeni nesil zenginlik sembollerinden kaç tanesine sahip olduğunuzu hiç düşündünüz mü?

Seray Üstün Seray Üstün 23.12.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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Yeni nesil zenginlik sembollerinden kaç tanesine sahip olduğunuzu hiç düşündünüz mü?

Sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Ayşenur Arslan’ın “Günaydın fakirler, merhaba fakirler, nasılsınız fakirler” sözü dikkatleri çekti. Bu sözden hareketle İngiliz yaşam stili dergisi Tatler’ın zenginlik sembollerini derledik. Hazırsanız başlayalım...

Zenginlik denildiğinde gözünüzde dolar işaretlerinin belirmeye başladığını biliyoruz. Yılbaşına sayılı günler kala milli piyangonun büyük ikramiyesi üzerine kurulan hayaller hayalet gibi saklandıkları yerden çıktı. Ev almak, dünya turu yapmak, araba almak, işi bırakmak klişe hayaller gibi gözükse de hepimizin yüzünde bir gülümseme oluşturduğu kesin. Milli piyango hayallerine dalmışken yeni nesil zenginlik sembollerini sizler için araştırdık. Listedeki bazı maddeler sizi oldukça şaşırtacak.

Güzellik algısının, modanın ve yaşam tarzlarının değiştiği gibi zenginlik algısı da her geçen zamanda değişiyor. Önceki yıllarda pahalı takılar takmak lüks altın kaplama araçlara binmek ve kaplan beslemek zenginliğin sembolü olurken günümüzde bunlar yerini yeni sembollere bıraktı. Günümüzdeki zenginlik sembolleri de eskiye nazaran oldukça değişti. Moda ve yaşam tarzı içeriklerine yer veren İngiliz Tatler dergisi yeni nesil zenginlik sembollerini açıkladı. İşte o zenginlik sembolleri...

NAKİT TAŞIMAMAK

kredi kartı

Zenginliğin en büyük sembollerinden biri kişilerin yanında nakit para taşımaması yer alıyor. Nakit para yerini zenginlerde limitsiz kredi kartlarına bırakmış durumda. En küçük markette bile POS cihazı olduğunu düşündüğümüzde aslında nakit ihtiyacının zaman içerisinde minimuma düştüğünü söylemek mümkün. Ancak size bir dost tavsiyesi siz yine de yanınızda bir miktar nakit taşıyın çünkü paranızla rezil olmak istemezsiniz elbette.

UYKU KALİTESİNİ YÜKSEK TUTMAK

uyku

Koronavirüs salgının ilk başladığı günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için günde en az 8 saat uykunun gerekliliği vurgulanmıştı. Bu listeden de anladığımız üzere zenginler uykuya ve uyku düzenlerine oldukça önem veriyor.

MAKYAJSIZ DOLAŞMAK

makyaj

“No make up (makyaj yok)” akımı son yıllarda trend haline gelmeye başladı. Ünlü isimler peşi sıra makyajsız hallerini paylaşırken sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmak zenginlik belirtisi olarak algılanıyor.

BROŞ, YAKA İĞNESİ TAKMAK

broş

Anneanne ve babaannelerden kalma bir alışkanlık gibi algılanan broş takmak aslında günümüzde hala zenginliğin bir göstergesi konumunda. Kıyafetleri broş ya da yaka iğnesi ile tamamlamak zenginlik olarak gösteriliyor.

CEP TELEFONU KULLANMAMAK

cep telefonu

Teknolojinin gelişmesiyle beraber cep telefonları adeta hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Bunun ne kadar mümkün olacağı konusunda kuşkularımız olsa da cep telefonu kullanmamak zenginliği taçlandırıyor.

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BİR DERGİYE KONUK OLMAK

dergi

Zenginlikle bağlantısını anlamakta zorluk yaşadığımız bu madde aslında daha çok kişi tarafından takip edilmeyi ifade ediyor. Meghan Markle’ın İngiliz Vogue dergisine konuk editör olarak katılmasıyla beraber bu madde biraz daha anlamlı bir hal almaya başladı.

EV PARTİLERİNE KATILMAK

ev partisi

Zenginlerin eğlenmediğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Parası olanların eğlenmemesi mümkün mü? Ancak onların eğlence anlayışı biraz daha cool ve farklı. Zenginler genellikle ev partilerini tercih ediyor.

ÇOK ÇOCUK SAHİBİ OLMAK

kim kardashian

Çok çocuk sahibi olmak sanılanın aksine aslında zenginlik göstergesidir. Kim Kardashian’ın dört çocuk sahibi olmasıyla beraber bu madde biraz daha anlam kazanmaya başladı. Özellikle zenginler evlat edinme konusunda da diğer insanlara kıyasla daha ılımlılar.

SARHOŞ OLMAMAK

sarhoş

Ne kadar da eğlencenin dibine vururlarsa vursunlar zenginler cool hallerinden ödün vermez. Bu nedenle en önemli kriterlerinden bir tanesi de sarhoş olmamak olarak sayılır.

ŞİŞME MONT GİYMEK

şişme

“Şişme mont mu?” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak evet bu madde kesinlikle listemizde yer alıyor. Pahalı kürkler, heybetli montlar artık yerini son yılların modası şişme montlara bıraktı.

EYLEMLERE KATILMAK

eylem

Zenginlerin toplumsal konulardan uzak ve kendilerine ait bir hayat sürmesinin sonuna gelindi. Zenginde olsanız sosyal olaylara karşı duyarsınız kalamazsınız.

HIRKA GİYMEK

hırka

“Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisinde Fatmagül’ün giydiği rengarenk hırkalar gözünüzün önüne geldi mi? Bizim sevgili dizimiz meğerse zenginlik belirtilerini çok uzun zaman önce keşfetmeyi başarmış.Ne dersiniz? Hırka giymek sizce de bir zenginlik göstergesi mi?


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