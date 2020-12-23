Yeni nesil zenginlik sembollerinden kaç tanesine sahip olduğunuzu hiç düşündünüz mü?

Zenginlik denildiğinde gözünüzde dolar işaretlerinin belirmeye başladığını biliyoruz. Yılbaşına sayılı günler kala milli piyangonun büyük ikramiyesi üzerine kurulan hayaller hayalet gibi saklandıkları yerden çıktı. Ev almak, dünya turu yapmak, araba almak, işi bırakmak klişe hayaller gibi gözükse de hepimizin yüzünde bir gülümseme oluşturduğu kesin. Milli piyango hayallerine dalmışken yeni nesil zenginlik sembollerini sizler için araştırdık. Listedeki bazı maddeler sizi oldukça şaşırtacak. Güzellik algısının, modanın ve yaşam tarzlarının değiştiği gibi zenginlik algısı da her geçen zamanda değişiyor. Önceki yıllarda pahalı takılar takmak lüks altın kaplama araçlara binmek ve kaplan beslemek zenginliğin sembolü olurken günümüzde bunlar yerini yeni sembollere bıraktı. Günümüzdeki zenginlik sembolleri de eskiye nazaran oldukça değişti. Moda ve yaşam tarzı içeriklerine yer veren İngiliz Tatler dergisi yeni nesil zenginlik sembollerini açıkladı. İşte o zenginlik sembolleri... NAKİT TAŞIMAMAK Zenginliğin en büyük sembollerinden biri kişilerin yanında nakit para taşımaması yer alıyor. Nakit para yerini zenginlerde limitsiz kredi kartlarına bırakmış durumda. En küçük markette bile POS cihazı olduğunu düşündüğümüzde aslında nakit ihtiyacının zaman içerisinde minimuma düştüğünü söylemek mümkün. Ancak size bir dost tavsiyesi siz yine de yanınızda bir miktar nakit taşıyın çünkü paranızla rezil olmak istemezsiniz elbette.

UYKU KALİTESİNİ YÜKSEK TUTMAK Koronavirüs salgının ilk başladığı günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için günde en az 8 saat uykunun gerekliliği vurgulanmıştı. Bu listeden de anladığımız üzere zenginler uykuya ve uyku düzenlerine oldukça önem veriyor. MAKYAJSIZ DOLAŞMAK “No make up (makyaj yok)” akımı son yıllarda trend haline gelmeye başladı. Ünlü isimler peşi sıra makyajsız hallerini paylaşırken sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmak zenginlik belirtisi olarak algılanıyor. BROŞ, YAKA İĞNESİ TAKMAK Anneanne ve babaannelerden kalma bir alışkanlık gibi algılanan broş takmak aslında günümüzde hala zenginliğin bir göstergesi konumunda. Kıyafetleri broş ya da yaka iğnesi ile tamamlamak zenginlik olarak gösteriliyor. CEP TELEFONU KULLANMAMAK Teknolojinin gelişmesiyle beraber cep telefonları adeta hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Bunun ne kadar mümkün olacağı konusunda kuşkularımız olsa da cep telefonu kullanmamak zenginliği taçlandırıyor. Çağımızın yeni sorunu hayalet titreşim sendromu nedir? Hayalet titreşim sendromundan kurtulmak için başvurabileceğiniz öneriler! BİR DERGİYE KONUK OLMAK Zenginlikle bağlantısını anlamakta zorluk yaşadığımız bu madde aslında daha çok kişi tarafından takip edilmeyi ifade ediyor. Meghan Markle’ın İngiliz Vogue dergisine konuk editör olarak katılmasıyla beraber bu madde biraz daha anlamlı bir hal almaya başladı.