Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çağımızın yeni sorunu hayalet titreşim sendromu nedir? Hayalet titreşim sendromundan kurtulmak için başvurabileceğiniz öneriler!

Çağımızın yeni sorunu hayalet titreşim sendromu nedir? Hayalet titreşim sendromundan kurtulmak için başvurabileceğiniz öneriler!

Seray Üstün Seray Üstün 14.12.2020 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çağımızın yeni sorunu hayalet titreşim sendromu nedir? Hayalet titreşim sendromundan kurtulmak için başvurabileceğiniz öneriler!

Kabul etmek istemesek de cep telefonları hayatımızın en önemli parçası haline dönüştü. Radyasyona kafa atarcasına cep telefonları bir an olsun yanınızdan ayırmadığınızı biliyoruz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz, çoğumuz aynı durumdayız. Uyumadan önce saatlerce telefonda zaman geçirdikten sonra baş ucumuza koyuyoruz hatta sabah gözümüzü açar açmaz ilk olarak telefona elimizi uzatıyoruz. Haliyle bu durumun bir sendromu başlatmaması düşünülemezdi. İşte karşınızda telefon bağımlılığının son noktası

Hayatınız artık sosyal medyadan ibaret olduğunu düşündüğünüz zor bir süreçten geçiyorsunuz. Koronavirüsün de etkisiyle beraber elimizde tek sosyalleşme alanın haline gelen sosyal medya dostlukların ve iş hayatının avucunuza sığmasına neden oldu. İşte globalleşen dünya düzeninin yeni sendromu! Hayalet titreşim sendromuna dair merak edilen tüm detaylar...

Hayalet titreşim sendromu, genel hatlarıyla cep telefonu çalmadığı halde sürekli kontrol edenlerde hatta cep telefonu titriyor gibi hissedenlerde görülüyor. Bu sendrom nedeniyle aslında istemsizce cep telefonunuza bakıyorsunuz. Adını sinirbilimdeki hayalet uzuv sendromundan alan bu rahatsızlık, çağımızın en büyük belası haline dönüştü. Hazır yeri gelmişken hayalet uzuv sendromuna da açıklık getirelim. Hayalet uzuv sendromu belirli bir nedenden dolayı kesilen uzvun sanki hiç kesilmemiş gibi ağrısının hissedilmesidir. O uzuv yerinde olmasa bile bilinçli beyin bunu algılayamaz. Adeta istemsizce adım atmanız gibi... Adım atarken aslında zemini hissetmeyiz ama beynimiz her adım atışta ayaklardan bir sinyal almaya alışmıştır. Bir gün bu sinyalin kesilmesi durumunda beyin bu bilmez ve tam olarak ne olduğunu anlayamadığı için yalnızca ortada bir problem olduğunu fark eder. “Bir yerde sorun varsa ağrı vardır” diye düşünen beyin hemen kendi içinde hayalet uzuvdan gelen bir ağrı yaratır.

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber hayalet titreşim sendromu sebeplerinden biri beynin algıladığı mutluluk hormonudur. Sinirbilimcilere göre, sosyal medya paylaşımları beyninizde dopamin hormonunun artmasına neden olur. Artık neredeyse bir uzuv haline gelen cep telefonlarından belirli bir süre boyunca sinyal alınmaması beynin beklediği ve alışkın olduğu dopamin hormonunun salgılanmamasına sebebiyet verir. Beklediği sinyali alamayan beyin psikoza benzer bir durum yaratır ve sanki titreşim sesi duyuyormuş gibi düşünmenize yol açar. Birden fazla sosyal medya hesabı olan ve bu hesapları sürekli takip eden kişilerde bu durum daha sık gözlenir.

HAYALET TİTREŞİM SENDROMUNUN BAŞ GÖSTERMESİ DURUMUNDA YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

şarkı söylemek

Cep telefonuna bakma ihtiyacı hissettiğinizde ilk olarak beynin başka bir alan yönelmesi için bir şarkı mırıldanabilirsiniz. İş yerinde bunu yapmanız zor olabileceği için denemelere evde başlayabilirsiniz. Bu durum kaygı durumunun azaltılmasına da yardımcı olur.

walk

Her gün açık havada 10 dakika yürüyüş beyninizin genel kaygı seviyesinde azalmasına yarayacaktır.

çince

Çince, Rusça, Arapça gibi beyninizin tamamen yabancı olduğu dildeki kelimelerin yazılışını ve okunuşu öğrenin. Telefonunuza bakma hissi her geldiğinde bu öğrendiğiniz kelimenin nasıl yazıldığını ve okunduğunu beyninizde canlandırın. Bu hem dil öğrenmekten daha basit ve uygulanabilir bir yöntemdir hem de beyninizi zorlayarak gelişmesini sağlar.

meditasyon

Kısa süreli olarak meditasyon yapın ya da kendinizi daha iyi hissetmek için olumlama cümleleri kurabilirsiniz.

konuşma

En yakınınızdaki kişi ile sohbet edin. Sanal dünyadan kopup gerçek dünyaya dönmek bu sendorumun etkilerini azaltacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Rüyada sigara görmek ne anlama gelir?Rüyada sigara görmek ne anlama gelir?
Kahkaha tufanına hazır olun! Kahkaha tufanına hazır olun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Vin Diesel’in görünümüne şaşıp kalacaksınız!

Vin Diesel’in görünümüne şaşıp kalacaksınız!

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Hızını alamayan Disney'den peş peşe yeni kararlar

Hızını alamayan Disney'den peş peşe yeni kararlar

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

En beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

'Vegan vibratör' şakası başına bela oldu

Diğer Haberler

Rüyada tsunami görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada tsunami görmek ne anlama gelir?

Kürk çiftliğinde esirdi! Kar tilkisi hayatında ilk kez kar görünce...

Kar tilkisi hayatında ilk kez kar gördü!

Rüyada terörist görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada terörist görmek ne anlama gelir?

Rüyada tacize uğramak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada tacize uğramak ne anlama gelir?

Rüyada sigara görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada sigara görmek ne anlama gelir?

Avucunuzun ortasına yavaşça bastırın! Bakın neye iyi geliyor

Avucunuzun ortasına yavaşça bastırın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.