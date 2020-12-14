Çağımızın yeni sorunu hayalet titreşim sendromu nedir? Hayalet titreşim sendromundan kurtulmak için başvurabileceğiniz öneriler!

Hayatınız artık sosyal medyadan ibaret olduğunu düşündüğünüz zor bir süreçten geçiyorsunuz. Koronavirüsün de etkisiyle beraber elimizde tek sosyalleşme alanın haline gelen sosyal medya dostlukların ve iş hayatının avucunuza sığmasına neden oldu. İşte globalleşen dünya düzeninin yeni sendromu! Hayalet titreşim sendromuna dair merak edilen tüm detaylar...

Hayalet titreşim sendromu, genel hatlarıyla cep telefonu çalmadığı halde sürekli kontrol edenlerde hatta cep telefonu titriyor gibi hissedenlerde görülüyor. Bu sendrom nedeniyle aslında istemsizce cep telefonunuza bakıyorsunuz. Adını sinirbilimdeki hayalet uzuv sendromundan alan bu rahatsızlık, çağımızın en büyük belası haline dönüştü. Hazır yeri gelmişken hayalet uzuv sendromuna da açıklık getirelim. Hayalet uzuv sendromu belirli bir nedenden dolayı kesilen uzvun sanki hiç kesilmemiş gibi ağrısının hissedilmesidir. O uzuv yerinde olmasa bile bilinçli beyin bunu algılayamaz. Adeta istemsizce adım atmanız gibi... Adım atarken aslında zemini hissetmeyiz ama beynimiz her adım atışta ayaklardan bir sinyal almaya alışmıştır. Bir gün bu sinyalin kesilmesi durumunda beyin bu bilmez ve tam olarak ne olduğunu anlayamadığı için yalnızca ortada bir problem olduğunu fark eder. “Bir yerde sorun varsa ağrı vardır” diye düşünen beyin hemen kendi içinde hayalet uzuvdan gelen bir ağrı yaratır.