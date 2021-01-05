Yıllardır halk arasında konuşulan şehir efsanelerini derledik! Şehir efsanelerinin gerçekleri ortaya çıktı

Şehir efsaneleri halk arasında kulaktan kulağa yayılan söylentileri oluşturur. Batıl inançların da girebileceği bu kategoride sizler için denize ya da havuza idrar yapmak, yaşlılıktan ölmek, burnun tıkanması durumunda deliklerinden birinin açık olması, endişelenince ellerin terlemesi ve yıldızları gösterince siğil çıkması gibi popüler şehir efsanelerinin gerçekliğini araştırdık. İşte bu soruların detayları...
Bir organizma hücreleri aslında yaşlandığında ölmez. Fakat zayıflayan hücrelerin bir noktadan sonra organların çalışamama noktasına gelmesi ölüme davetiye çıkartır.
Yapılan bir araştırmaya göre herkes en azından bir kere de olsa denize mutlaka idrarını yapıyor. Peki bunun bir zararı var mı? İdrarın yüzde 95’i sudan oluştuğu için denize idrar yapmanın aslında bir zararı yok. Hatta yapılan incelemeler idrarın içindeki maddelerin denizde yaşayan canlılar için gıda kaynağı olduğunu bile gösteriyor.
Havuza idrar yaptığınızda klorun etkisiyle renk değiştirdiğine dair bir söylenti yayılmıştır. Havuza idrar yapmanında sağlık açısından herhangi bir sakıncası olmasa da sanıyoruz ki bunu yapmasanız çok daha iyi olacaktır.
Burun tıkandığında deliklerinden birinin açık olduğuna denk gelmişsinizdir. Bunun sebebi ise tamamen beyinsel işlevdir. Sinir sistemi burun kanallarına çok yük binmemesi açısından ikisine eşit olarak görev paylaşımı yapar. Bu durumda aslında burnunuz tıkandığında diğer delikten nefes almaya devam edebilirsiniz.
Endişelenince ya da büyük bir stres yaşayınca ellerin terlemesinin tek nedeni sinir sisteminin uyarılmasıdır. Sinir sistemine gelen sinyal ter bezlerini çalışmasını hızlandırır.
Parmaklarda siğil oluşmasının sebebi ise HPV denilen virüstür. HPV virüsü parmaklarda oluşan kesiklerden içeri girer ve burada hücrelerin daha fazla çoğalmasını sağlar. Böylece siğiller oluşur.
Gaz çıkartmak normal bir ihtiyaçtır. Gazın tutulması ise basur, kanama ve bozuk bağırsak sendromu gibi hastalıkları tetikler.
Başınızın döndüğünü hissettiğiniz anlarda bir yanda da mideniz bulanır. Bu bulantı beynin zehirlenme olarak algılanmasından doğar. Beyniniz zehirlendiğinizi düşünerek kusma ihtiyacını doğurur.
Yaşlıklıkla beraber saç rengini üreten pigmentler durur ve saç normal rengini alır. Aslında hepimizin normal saç rengi gridir.
Kahve içtiğiniz zaman bağırsaklarımızın oralarda bulunan kaslar hareket eder ve bu yüzden tuvalete gitme ihtiyacı hissederiz.
Alkol almak daha fazla idrarın dışarı çıkmasına neden olarak vücudu susuz bırakır. Aynı zamanda mide asit dengesini bozar ve kusmaya neden olur. Kusma ile midedeki bütün besinler dışarı atılır. Alkol aynı zamanda kan damarlarının yapısının bozar ve akşamdan kalmanın o korkunç baş ağrısının nedenini oluşturur.
İnsanoğlu rahimde ilk oluştuğunda kız olarak başlar ve 60 gün sonunda testesteron hormonu salgılanmaya başlayarak yavaş yavaş erkeklik oluşumu tamamlanır. Ancak o zaman kadar zaten memeler ortaya çıkar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum