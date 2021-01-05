Yıllardır halk arasında konuşulan şehir efsanelerini derledik! Şehir efsanelerinin gerçekleri ortaya çıktı

Şehir efsaneleri halk arasında kulaktan kulağa yayılan söylentileri oluşturur. Batıl inançların da girebileceği bu kategoride sizler için denize ya da havuza idrar yapmak, yaşlılıktan ölmek, burnun tıkanması durumunda deliklerinden birinin açık olması, endişelenince ellerin terlemesi ve yıldızları gösterince siğil çıkması gibi popüler şehir efsanelerinin gerçekliğini araştırdık. İşte bu soruların detayları...

YAŞLILIKTAN ÖLMEK

Bir organizma hücreleri aslında yaşlandığında ölmez. Fakat zayıflayan hücrelerin bir noktadan sonra organların çalışamama noktasına gelmesi ölüme davetiye çıkartır.

DENİZE İDRAR YAPMAK

Yapılan bir araştırmaya göre herkes en azından bir kere de olsa denize mutlaka idrarını yapıyor. Peki bunun bir zararı var mı? İdrarın yüzde 95’i sudan oluştuğu için denize idrar yapmanın aslında bir zararı yok. Hatta yapılan incelemeler idrarın içindeki maddelerin denizde yaşayan canlılar için gıda kaynağı olduğunu bile gösteriyor.

HAVUZA İDRAR YAPMAK

Havuza idrar yaptığınızda klorun etkisiyle renk değiştirdiğine dair bir söylenti yayılmıştır. Havuza idrar yapmanında sağlık açısından herhangi bir sakıncası olmasa da sanıyoruz ki bunu yapmasanız çok daha iyi olacaktır.