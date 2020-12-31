Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Batıl inançların yalnızca Türklere özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! İşte diğer ülkelere ait ilginç batıl inançlar!

Batıl inançların yalnızca Türklere özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! İşte diğer ülkelere ait ilginç batıl inançlar!

Seray Üstün Seray Üstün 31.12.2020 14:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Batıl inançların yalnızca Türklere özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! İşte diğer ülkelere ait ilginç batıl inançlar!

Batıl inançlar hiçbir mantıklı açıklaması olmasa da bilinçaltında kodlanan bazı durumları tanımlar. Özellikle ülkemizde gece tırnak kesmemek, kara kedi görüldüğünde saçın çekilmesi, bıçağın tükürülerek elden ele verilmesi, merdiven altından geçilmemesi ve aynanın kırıldığında uğursuzluk getireceğine inanılması en bilinen batıl inançlardır. Batıl inançların sadece bizim ülkemize özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. İşte karşınızda dünyanın dört bir yanından batıl inançlar...

Farklı ülkeler ve kültürlerin tuhaf batıl inançlarını daha önce duymuş muydunuz? Bizim ülkemizdekine rakip olacak batıl inançları sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

RUSYA

RUSYA

Rusya’da taşla kuş düşürmenin para getireceğine inanılır. Tabii ki hayvanlara yapılan şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz için bu batı inancı denemenizi tavsiye bile etmiyoruz. Rusya’da kuşlarla ilgili olan batıl inançlar bununla da sınırlı değil! Ruslara göre aracı kuş pislemesi zenginlik işareti olarak görülüyor. Ülkemizde de etkin olan bu inanç sonucunda genellikle milli piyango bileti alınır. Rusya’da sevgiliye verilen sarı çiçek o ilişkiye zarar verir. Sarı çiçek ihaneti sembol eder.

FRANSA

fransa

Fransa’da köpek dışkısına sol ayakla basılması şansa; sağ ayakla basılması ise uğursuzluğa işaret eder. Fransızlarda köpeklerle ilgili olan batıl inançlar bununla kalmıyor. Köpeğin arkasından atılan ilk adımda onlar için önemlidir. İlk adımın solla atılması mutluluk, sağ olması ise talihsizlik getirir.

DAĞISTAN

dağıstan

Dağıstan’da çorbaya sinek düşmesi olumlu bir şey olarak algılanır. Çorbada sinek çıkması şikayet edilecek bir şey değilken aksine o kişiye hediye geleceğini ifade eder.

YUNANİSTAN

YUNANİSTAN

Yunanistan’da hapşırık bizim ülkemizdeki kulak çınlamasıyla aynı anlamı taşıyor. Eğer Yunanistan’da hasta değilseniz hapşırmanız birinin sizin hakkınızda konuştuğuna işaret eder. Bol dikenli bir kaktüsün ise tüm kötülüklerden koruduğu düşünülür.

DANİMARKA

DANİMARKA

Danimarka’da kırılan tabak çanakların parçaları bir yıl boyunca saklanıyor. Yıl sonunda kırılan parçalar komşuların evine fırlatılıyor. Böylelikle parçaların evlere bereket ve para getireceğine inanılıyor.

ÇİN

ÇİN

Çince’de dört sayısının telaffuzu ölüm kelimesine benzediği için çoğu kişi tarafından bu rakamın uğursuzluk getirdiği düşünülür. Çinliler, yemeklerinden çıkan uzun erişteleri ise uzun ömür ve refaha işaret olarak görürler. Bu nedenle uzun erişteler ısırılmadan yemeğin sonu için bırakılır.

ALMANYA

ALMANYA

Almanlara göre su dolu bir kadehle şerefe yapılması beraber içilen kişilerin ölmesini isteme anlamına geliyor. Fransa’nın köpekler üzerinden yaptığı batıl inançlar Almanya’da da kedilerle etkisini gösteriyor. Önde yürüyen bir kedinin soldan sağa hareket etmesi talihsizlik, sağdan sola yürümesi ise mutluluk anlamını taşır.

NORVEÇ

NORVEÇ

Norveç’in inancına göre İsa’nın doğduğu gün tüm hayvanlar konuşabiliyor. Çünkü İsa’nın doğduğu gün hayvanlar bunu dilden dile anlatmak için konuşma yetisini kazanmıştır. Daha sonra ise mucizeyi görmek isteyen çobanlar yüzünden hayvanlar konuşma yetisini kaybetmiştir. Bu nedenle çoban heykeli ülkede uğursuzluğa işaret eder.

BULGARİSTAN

BULGARİSTAN

Bulgaristan’da bir kadının masanın kenarında oturması bekar olmasına hatta evlenecek birini bulamadığı anlamına geliyor.

JAPONYA

JAPONYA

Ülkemizde yaygın olan gece tırnak kesmeme inancı Japonya’da kendisini geceleri aynaya bakmamak olarak ortaya çıkartıyor. Almanya’da etkili olan kedi inançları Japon kültüründe de yerini alıyor. Japonlara göre evinde kedi beslemek ya da kedi biblosu bulundurmak iyi şans getiriyor. Aynı şekilde sabah saatlerinde bir örümcek görülmesi ise bolluk ve berekete işaret ediyor.

Japon geleneklerine göre yemek çubuğunun pilavın üzerinde dik bir şekilde bırakılması kötü şans getiriyor. Bir mezarlıktan geçerken Japonlar baş parmağını avuç içine alarak saklıyor. Böylelikle kendi anne ve babasını ölümden koruduklarına inanıyorlar.

Japonya’da geceleri çocukların göbeklerini açmalarında büyük tehlike olduğu düşünülüyor. Çocukların göbekleri açılırsa fırtına tanrısı olarak inandıkları rajinin, çocukların göbeklerini yiyeceğine inanılıyor.

MISIR

MISIR

Mısır’da insanların ellerine makas aldıklarında mutlaka bir şeyleri kesmeleri gerekiyor. Çünkü makası alıp bir şey kesmeden açmak uğursuzluk getiriyor. Aynı şekilde kabus gören kişilerin yastıklarının altına kötü enerjinin dağılması için makas yerleştiriliyor.

KATAR

KATAR

Katar’da örümcekler kutsal bir durumdur. Örümceklerin evleri ve iş yerlerini yangından koruduklarına inanılır.

İSPANYA

İSPANYA

İspanyollara göre yeni yıl gecesinde on iki tane üzüm yemek yıl boyunca mutlu olmayı sağlar. Aynı şekilde odaya sol ayakla girmek ise uğursuzluk getirir. Çoğu inanca göre on üçüncü cuma uğursuz sayılırken İspanyollar, on üçüncü salı gününü uğursuz sayarlar. İspanyolların inancına göre, yer süpürülürken birinin ayağına süpürge değmesi o kişinin kısmetini bağlar. Hatta ayağına süpürge değen kişinin bir daha evlenemeyeceğine inanılır.

İşaretlerin kültürler arasında farklılık gösterdiğini biliyor muydunuz? Yaparken dikkat edilmesi gereken 10 işaret!İşaretlerin kültürler arasında farklılık gösterdiğini biliyor muydunuz? Yaparken dikkat edilmesi gereken 10 işaret!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Rüyada yol görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada yol görmek ne demek, ne anlama gelir?
Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız! Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İştah kaçıran pastalar! Hepsi birbirinden korkunç

İştah kaçıran pastalar! Hepsi birbirinden korkunç

Kurucusu olduğu şirketten kovulan 10 CEO!

Kurucusu olduğu şirketten kovulan 10 CEO!

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Cehennem Silahı 5 resmen geliyor

Cehennem Silahı 5 resmen geliyor

İlginizi Çekebilir

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olun

Yıllarca gizledi... Filmdeki detayda ortaya çıktı

Yıllarca gizledi... Filmdeki detayda ortaya çıktı

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Resimdeki boz ayıyı görebiliyor musunuz?

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Kıymeti kırkından sonra anlaşıldı

Dilimizde karşılığı olmayan 10 kelime!

Dilimizde karşılığı olmayan 10 kelime!

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Nefes kesen macera ve gösterişli sahneler... Daha iyisi gelmedi

Diğer Haberler

Rüyada yıldız görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yıldız görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yumurta yemek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yumurta yemek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yufka görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yufka görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yol görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yol görmek ne demek, ne anlama gelir?

Yılbaşında başına komik şeyler gelenler sosyal medyada bu anlarını paylaştı!

Yılbaşı talihsizlikleri gülümsetti!

Rüyada yaşlı kadın görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada yaşlı kadın görmek ne demek, ne anlama gelir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.