Batıl inançların yalnızca Türklere özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! İşte diğer ülkelere ait ilginç batıl inançlar!

Rusya’da taşla kuş düşürmenin para getireceğine inanılır. Tabii ki hayvanlara yapılan şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz için bu batı inancı denemenizi tavsiye bile etmiyoruz. Rusya’da kuşlarla ilgili olan batıl inançlar bununla da sınırlı değil! Ruslara göre aracı kuş pislemesi zenginlik işareti olarak görülüyor. Ülkemizde de etkin olan bu inanç sonucunda genellikle milli piyango bileti alınır. Rusya’da sevgiliye verilen sarı çiçek o ilişkiye zarar verir. Sarı çiçek ihaneti sembol eder.

Japonya’da geceleri çocukların göbeklerini açmalarında büyük tehlike olduğu düşünülüyor. Çocukların göbekleri açılırsa fırtına tanrısı olarak inandıkları rajinin, çocukların göbeklerini yiyeceğine inanılıyor.

MISIR

Mısır’da insanların ellerine makas aldıklarında mutlaka bir şeyleri kesmeleri gerekiyor. Çünkü makası alıp bir şey kesmeden açmak uğursuzluk getiriyor. Aynı şekilde kabus gören kişilerin yastıklarının altına kötü enerjinin dağılması için makas yerleştiriliyor.

KATAR

Katar’da örümcekler kutsal bir durumdur. Örümceklerin evleri ve iş yerlerini yangından koruduklarına inanılır.

İSPANYA

İspanyollara göre yeni yıl gecesinde on iki tane üzüm yemek yıl boyunca mutlu olmayı sağlar. Aynı şekilde odaya sol ayakla girmek ise uğursuzluk getirir. Çoğu inanca göre on üçüncü cuma uğursuz sayılırken İspanyollar, on üçüncü salı gününü uğursuz sayarlar. İspanyolların inancına göre, yer süpürülürken birinin ayağına süpürge değmesi o kişinin kısmetini bağlar. Hatta ayağına süpürge değen kişinin bir daha evlenemeyeceğine inanılır.