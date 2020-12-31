Batıl inançların yalnızca Türklere özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! İşte diğer ülkelere ait ilginç batıl inançlar!

Farklı ülkeler ve kültürlerin tuhaf batıl inançlarını daha önce duymuş muydunuz? Bizim ülkemizdekine rakip olacak batıl inançları sizler için derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

RUSYA

Rusya’da taşla kuş düşürmenin para getireceğine inanılır. Tabii ki hayvanlara yapılan şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz için bu batı inancı denemenizi tavsiye bile etmiyoruz. Rusya’da kuşlarla ilgili olan batıl inançlar bununla da sınırlı değil! Ruslara göre aracı kuş pislemesi zenginlik işareti olarak görülüyor. Ülkemizde de etkin olan bu inanç sonucunda genellikle milli piyango bileti alınır. Rusya’da sevgiliye verilen sarı çiçek o ilişkiye zarar verir. Sarı çiçek ihaneti sembol eder.

FRANSA

Fransa’da köpek dışkısına sol ayakla basılması şansa; sağ ayakla basılması ise uğursuzluğa işaret eder. Fransızlarda köpeklerle ilgili olan batıl inançlar bununla kalmıyor. Köpeğin arkasından atılan ilk adımda onlar için önemlidir. İlk adımın solla atılması mutluluk, sağ olması ise talihsizlik getirir.

DAĞISTAN

Dağıstan’da çorbaya sinek düşmesi olumlu bir şey olarak algılanır. Çorbada sinek çıkması şikayet edilecek bir şey değilken aksine o kişiye hediye geleceğini ifade eder.