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14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! O firmadan 'küçük' bir intikam aldı

10.08.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Little Slug Company ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Tiktok hesabında paylaştığı video ile viral oldu. 14 yıl önce iş başvurusunda bulunduğu şirketin kendisine hala dönmediğini fakr eden genç adam, onları arayıp küçük bir intikam almak istedi. O anların görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

14 yıl önce başvurusuna dönmemişlerdi! O firmadan 'küçük' bir intikam aldı

Tiktok'ta Little Slug Company kullanıcı adıyla geniş bir kitle kazanan genç adam, son paylaşımıyla viral oldu. İş başvurusuna dönmeyen şirketi arayıp 14 yıl önce yaptığı başvuruyu geri çekmek istediğini söyleyen sosyal medya fenomeninin kayda aldığı o anlar, büyük ilgi topladı.

BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKMEK İSTEDİ

Şirketi arayıp bir süre önce iş başvurusunda bulunduğunu ve geri çekmek istediğini söyledi. Telefondaki kişi ona başvurunun hangi pozisyon için olduğunu sorduğunda, resepsiyon yöneticisi pozisyonu olduğunu söyledi. Firma çalışanı pozisyonu bulamadığı ve ne zaman başvurduğunu sorunca ise olanlar oldu.

ŞOKE OLDU

Genç adam, "2008. Başvuru sürecini oldukça uzun ve stresli hale getirdiniz ama hiç e-posta almadım, bu yüzden hala kimi işe alacağınıza karar vermeye çalıştığınızı düşündüm. Aslında bugün yeni bir iş bulmayı başardım, bu yüzden başvurumu geri çekmeyi düşündüm." diye cevapladı. Bunun üzerine kadın şaşkın bir halde ona uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordu ve görüşme sonlandı.

HAK VERDİLER

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Komik telefon görüşmesinin ardından, birçok takipçisi düşüncelerini paylaşan yorumlarda bulundu. İş başvurusunun ardından bekleme sürecinin ne kadar zorlu olduğuna dikkat çeken takipçileri, iş arayanların vaktini alan işverenlerin de vaktini almanın oldukça iyi bir fikir olduğunu belirterek bu komik intikam yöntemine övgülerini sundular.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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