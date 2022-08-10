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Böyle iş ilanı görülmedi! ‘Profesyonel uyuyan’ arıyorlar, yattıkları yerden para kazanacaklar

10.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York merkezli bir yatak firması ‘profesyonel uyuyan’ kişiler aradığını dile getirerek bri iş ilanı açtı. Bu ilana başvuruda bulunmak isteyenlerin uyku deneyimlerini videoya çekerek sosyal medyadan paylaşması yeterli. Şirketin seçtiği adaylarla yapılacak görüşmelerin sonunda kamusal alanlarda uyuyacak kişiler işe alınacak.

Böyle iş ilanı görülmedi! ‘Profesyonel uyuyan’ arıyorlar, yattıkları yerden para kazanacaklar

Bir rüya kariyeri, kelimenin tam anlamıyla işte uyuyarak para kazanmak isteyenleri bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde faaliyet gösteren bir yatak firması profesyonel uyuyanlarını arıyor. Son başvuru tarihi 11 Ağustos olarak belirlenirken şirket, iş başvurularını ise TikTok üzerinden uyku videolarıyla alıyor. İş ilanında kişilerin New York’ta yaşamasının tercih edildiği belirtilirken yurt dışı başvurularına da açık olduğunu belirtti. Şirket iş ilanında “Mağazalarımızda veya dünyadaki beklenmedik herhangi bir yerde uyumaya istekli misiniz?” notunu ekledi.

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PİJAMA İŞ KIYAFETİ OLACAK

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Yatak şirketinin başarılı bir aday için belirlediği kriterler arasında olağanüstü bir uyku yeteneği, mümkün olduğunca uyuma isteği ve herhangi bir şeyle uyuyabilme becerisi sayıldı. Pijamanın resmi iş kıyafeti olduğu ilana başvurmak için adayların 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

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