Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Herkesin aradığı suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı! 30 yılın sonunda...

Herkesin aradığı suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı! 30 yılın sonunda...

09.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın en çok aranan suçlularından biri olan Om Prakash, 30 yıl boyunca göz önünde saklanmayı başardı. Bu süre zarfında 28 düşük bütçeli filmde rol alan adam, yepyeni bir hayata başladı ve bir aile kurdu. Ancak şans oyunu yakın zamanda sona erdi. Polisler tarafından gözaltına alınan adam, henüz suçlamalara yanıt vermedi.

Herkesin aradığı suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı! 30 yılın sonunda...

Hindistan'ın bir eyaletinde en çok aranan suçlular listesinde yer alan bir adam, 30 yıl boyunca gözlerden uzak yaşamayı başardı ve o dönemde 28 filmde rol aldı. Paşa olarak da bilinen Om Prakash, bulunmadan önce Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde otuz yıldır cinayet ve soygun şüphesiyle polis tarafından aranıyordu.

ŞANS OYUNU SONA ERDİ

kayıp

65 yaşındaki eski Hint ordusu çalışanı, komşu eyalet Uttar Pradesh'e giderek yıllarca orada saklandı. Bölgeden bir kadınla evlenmeden ve birlikte üç çocuk büyütmeden önce resmi belgelerle yepyeni bir hayata başladı. Ancak bu hafta, memurlar Prakash'ı Ghaziabad kentindeki gecekondu evinden tutuklayınca şans oyunu sona erdi.

Kendisini aseksüel olarak tanımladı! “Cinsellik başka bir kişiye ilgi duymak ile ilgili değil”Kendisini aseksüel olarak tanımladı! “Cinsellik başka bir kişiye ilgi duymak ile ilgili değil”

ŞİMDİ GÖZALTINDA

film

Prakash o güne kadar, 28 düşük bütçeli filmde oynadı ve dini bir şarkı grubunun parçası olarak turlara katıldı. Pasha olarak da anılan adam, şu anda gözaltında ve kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vermedi.

SUÇ ORTAĞINI SORUMLU TUTTU

Kendisini tutuklayan ekibin bir parçası olan Haryana'nın Özel Görev Gücü'nden (STF) Yardımcı Müfettiş Vivek Kumar, 1992 yılında işlediği iddia edilen bir cinayetle suçlanan Paşa'nın olaydan sözde bir suç ortağını sorumlu tuttuğunu söyledi.

Hayatta kalmak için hapse girmeyi seçti! Bilerek hırsızlık yaparak kendisini tutuklattıHayatta kalmak için hapse girmeyi seçti! Bilerek hırsızlık yaparak kendisini tutuklattı

AİLESİNE ULAŞTILAR

Pasha'nın tutuklanmasının manşetlere çıkmasından birkaç gün sonra BBC, hikayeyi bir de aileden dinlemek için Harbans Nagar gecekondu mahallesini ziyaret etti. 25 yıllık eşi Rajkumari'ye ve üç çocuğundan 21 yaşındaki oğlu ve 14 yaşındaki kızına ulaştılar.

EŞİ HER ŞEYDEN HABERSİZDİ

1997 yılında hiçbir şeyden habersiz onunla evlendiğini iddia eden eşi, ailenin hâlâ şokta olduğunu, suçlamalara ilişkin hiçbir fikrinin olmadığını ve hala bu iddiaları anlamak için çabaladığını söyledi. Aile daha sonra Paşa'yı ihanetle suçlamaya devam etti.

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Fırtınalı ilişkisinin kurbanı olduHerkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Fırtınalı ilişkisinin kurbanı oldu

TAPINAKLARDA KALMIŞ

kamyon

Paşa'nın suçlamalardan kısa süre sonra ortadan kaybolduğu ancak yakalanmamak için ilk yıl güneydeki Tamil Nadu ve Andhra Pradesh eyaletlerindeki tapınaklarda kaldığı düşünülüyor. Kuzey Hindistan'a dönmeden önce ise kamyon şoförü olarak çalıştığı bildirilen adamın 1997'de evlendiği ve 2007'den itibaren yerel Hintçe filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini öldürmek istedi! Mutfakta kocasını zehirlemek için...Eşini öldürmek istedi! Mutfakta kocasını zehirlemek için...
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki oyunu ‘acı’ bitti! Hastanelik oldu

Cinsel ilişki oyunu ‘acı’ bitti! Hastanelik oldu

Doğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödedi

Doğduğu ülkede yasaklanmıştı! Tek bir şişeye servet ödedi

Üstünü çıkarttı, yarı çıplak paylaştı! Havuz pozuna beğeni yağdı

Üstünü çıkarttı, yarı çıplak paylaştı! Havuz pozuna beğeni yağdı

Bu anne kız başka! ''Neredeyse her şeyi çıplak yapıyoruz''

Bu anne kız başka! ''Neredeyse her şeyi çıplak yapıyoruz''

İlginizi Çekebilir

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.