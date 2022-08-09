Herkesin aradığı suçlu 28 filmde rol aldı ama yakalanamadı! 30 yılın sonunda...

Hindistan'ın bir eyaletinde en çok aranan suçlular listesinde yer alan bir adam, 30 yıl boyunca gözlerden uzak yaşamayı başardı ve o dönemde 28 filmde rol aldı. Paşa olarak da bilinen Om Prakash, bulunmadan önce Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde otuz yıldır cinayet ve soygun şüphesiyle polis tarafından aranıyordu.

ŞANS OYUNU SONA ERDİ

65 yaşındaki eski Hint ordusu çalışanı, komşu eyalet Uttar Pradesh'e giderek yıllarca orada saklandı. Bölgeden bir kadınla evlenmeden ve birlikte üç çocuk büyütmeden önce resmi belgelerle yepyeni bir hayata başladı. Ancak bu hafta, memurlar Prakash'ı Ghaziabad kentindeki gecekondu evinden tutuklayınca şans oyunu sona erdi.

ŞİMDİ GÖZALTINDA

Prakash o güne kadar, 28 düşük bütçeli filmde oynadı ve dini bir şarkı grubunun parçası olarak turlara katıldı. Pasha olarak da anılan adam, şu anda gözaltında ve kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vermedi.

SUÇ ORTAĞINI SORUMLU TUTTU

Kendisini tutuklayan ekibin bir parçası olan Haryana'nın Özel Görev Gücü'nden (STF) Yardımcı Müfettiş Vivek Kumar, 1992 yılında işlediği iddia edilen bir cinayetle suçlanan Paşa'nın olaydan sözde bir suç ortağını sorumlu tuttuğunu söyledi.

AİLESİNE ULAŞTILAR

Pasha'nın tutuklanmasının manşetlere çıkmasından birkaç gün sonra BBC, hikayeyi bir de aileden dinlemek için Harbans Nagar gecekondu mahallesini ziyaret etti. 25 yıllık eşi Rajkumari'ye ve üç çocuğundan 21 yaşındaki oğlu ve 14 yaşındaki kızına ulaştılar.

EŞİ HER ŞEYDEN HABERSİZDİ

1997 yılında hiçbir şeyden habersiz onunla evlendiğini iddia eden eşi, ailenin hâlâ şokta olduğunu, suçlamalara ilişkin hiçbir fikrinin olmadığını ve hala bu iddiaları anlamak için çabaladığını söyledi. Aile daha sonra Paşa'yı ihanetle suçlamaya devam etti.

TAPINAKLARDA KALMIŞ

Paşa'nın suçlamalardan kısa süre sonra ortadan kaybolduğu ancak yakalanmamak için ilk yıl güneydeki Tamil Nadu ve Andhra Pradesh eyaletlerindeki tapınaklarda kaldığı düşünülüyor. Kuzey Hindistan'a dönmeden önce ise kamyon şoförü olarak çalıştığı bildirilen adamın 1997'de evlendiği ve 2007'den itibaren yerel Hintçe filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.



