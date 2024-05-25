Ankara'da şoke eden olay! Otobüsün önünü kesip silahla ateş etti
Mynet Haber
27 dakika önce
Ankara'dan gelen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Kimliği belirsiz bir kişi aracıyla EGO otobüsünün önünü keserek silahıyla ateş açtı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kameraya alındı.
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