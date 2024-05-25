Ankara'da şoke eden olay! Otobüsün önünü kesip silahla ateş etti

Ankara'dan gelen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Kimliği belirsiz bir kişi aracıyla EGO otobüsünün önünü keserek silahıyla ateş açtı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kameraya alındı.