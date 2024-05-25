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Ankara'da şoke eden olay! Otobüsün önünü kesip silahla ateş etti

Mynet Haber

Mynet Haber

27 dakika önce

Ankara'dan gelen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Kimliği belirsiz bir kişi aracıyla EGO otobüsünün önünü keserek silahıyla ateş açtı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kameraya alındı.

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