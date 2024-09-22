Arzum Onan yeni aşkını ilk eski kocasına söylemiş! Mehmet Aslantuğ: Hayatımda biri yok, olursa açıklarım

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran Arzum Onan, bu yaz yeni bir aşkla gündeme geldi. 50 yaşındaki güzel oyuncu, aradığı mutluluğu iş insanı Orkan Özkan'da buldu.

Bodrum tatilinin ardından Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'ın yanına giden Onan, California'dan paylaşım yapınca yine adından söz ettirdi. Aşkını gizlemeyen Onan son olarak "Her şey yolunda" dedi.

MEHMET ASLANTUĞ'DAN AŞK AÇIKLAMASI

Mehmet Aslantuğ ise eski eşinin bu ilişkisinin ilk duyan kişi olduğunu açıkladı.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Aslantuğ “Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu. Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum. Hayatımda biri yok, olursa açıklarım" dedi.