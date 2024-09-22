27 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Arzum Onan evleniyor mu? Yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti geçtiğimiz yıl mayıs ayında boşandı. Ünlü çift duruşmaya el ele gelmeleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Eski eşler ortaya atılan aldatma iddialarına da sessiz kalmayı tercih ediyordu. Ancak Mehmet Aslantuğ yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlamıştı. Arzum Onan yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ, 'ihanet' haberlerini yalanlamış ve boşanma sürecini anlatmıştı. Buna göre; ayrılığı dile getiren kişi bir yıl önce Onan olurken, boşanmayı da Aslantuğ istedi.

YENİ AŞKI HAKKINDA KONUŞTU

27 yıllık evliliği tek celsede biten Arzum Onan gönlünü, Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'a kaptırdığı söylenmişti.

Sevgilisi için 14 saat uçuş yaptığı söylenen Arzum Onan konu hakkında 2. sayfaya konuşarak 'Uzak mesafe o yüzden' dedi.

İlişkisi için 'Her şey yolunda' diyen Onan, evlilik sorularına karşılık ise 'Yok öyle bir şey' yanıtını verdi.