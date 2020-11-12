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Bir Annenin Günahı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Bir Annenin Günahı 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!

12.11.2020 02:26 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nın yayın tarihi belli oldu. Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin'in başrollerde oynadığı Bir Annenin Günahı dizisinin 1. bölümden yeni fragman da yayınlandı. Peki Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Bir Annenin Günahı dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi.

Limon Yapım/Hayri Aslan’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı çok yakında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan Bir Annenin Günahı'nın başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.

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Bir Annenin Günahı, ilk bölümüyle 21 Kasım Cumartesi günü ekrana gelecek.

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Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesi.

BİR ANNENİN GÜNAHI AFİŞİ YAYINLANDI

Başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaştığı yeni dizisi Bir Annenin Günahı afişi de yayınlandı.

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BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor.

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Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır.

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İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor.
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