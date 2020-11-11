Masumlar Apartmanı'na Gülben'in renkli dansı ve şarkısı damga vuracak! Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 17 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden ilginç bir fragman yayınlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Gülben'in renkli dans sahnesi dikkat çekecek.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar.

Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir.

Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır.



Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.

Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır.

Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar.

Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker.