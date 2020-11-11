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Masumlar Apartmanı'na Gülben'in renkli dansı ve şarkısı damga vuracak! Masumlar Apartmanı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

11.11.2020 22:09 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 10. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında, Han ve İnci'nin eğlenceli anları dikkat çekiyor. Fragmana Gülben'in 70'li yılların kıyafetleri içinde, Bir Başka Sevgiliyi Sevemem şarkısı eşliğinde dans ettiği anlar damga vuruyor. Ancaj hayallere dalan Gülben, Safiye'nin sesiyle kendine geliyor. İşte Masumlar Apartmanı 10. yeni bölümden yeni fragman ve son bölümde yaşananlar.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 17 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden ilginç bir fragman yayınlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Gülben'in renkli dans sahnesi dikkat çekecek.

Masumlar Apartmanı 9. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'ye çöp ev gerçeğini gösterdi! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem olduMasumlar Apartmanı 9. son bölüm final sahnesi! Han, İnci'ye çöp ev gerçeğini gösterdi! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem oldu

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah küfüre küfürle karşılık verdiMasumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah küfüre küfürle karşılık verdi

Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir.

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Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır.

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Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.

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Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır.

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Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar.

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Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker.

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İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez.

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Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

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