Deprem Yardım Ağı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmaya katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Deprem Yardım Ağı; gerek afetzedelere yardım etmek isteyen duyarlı kişiler gerek deprem bölgesindeki vatandaşlar için bilgilendirici bir rehber niteliğinde olup kan ve kök hücre bağışından maddi yardımlara, önemli web sitelerinden telefon numaralarına kadar faydalı birçok bilgiye kolayca ulaşmanızı sağlar.

PARA BAĞIŞI

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzedelere para bağışı yapmak için aşağıdaki kurumlardan istediğinizi seçerek kurumun logosuna tıklayabilir ve sizi yönlendirdiği sayfadan güvenle bağışınızı yapabilirsiniz.

  Önemli Telefonlar

Afet Arama Kurtarma 112
AFAD Kahramanmaraş 0344 221 49 91
AFAD Adana 0322 227 28 54
AFAD Hatay 0326 233 54 15
AFAD Gaziantep 0342 428 11 18
AFAD Diyarbakır 0412 326 11 58
AFAD Adıyaman 0416 216 12 31
AFAD Şanlıurfa 0414 313 72 90
AFAD Malatya 0422 212 84 32
AFAD Osmaniye 0328 826 20 02
AFAD Kilis 0348 813 44 78
AFAD Genel Merkez 0212 217 04 10
Kızılay Çağrı Merkezi 168
Polis 112
İtfaiye 112
Ambulans 112
Jandarma 112
Sahil Güvenlik 112
Orman Yangın İhbar 112
Su Arıza İhbar 185
Elektrik Arıza İhbar 186
Doğalgaz Arıza İhbar 187

  Önemli Web Siteleri

AFAD Sayfaya Git
Kızılay Sayfaya Git
AKUT Sayfaya Git
AHBAP Sayfaya Git
Karayolları Genel Müdürlüğü Sayfaya Git
Afet Harita Sayfaya Git
Afet Harita (İhtiyaç Haritası) Sayfaya Git
Otelz.com (Deprem Zedelere Destekte Bulunan Konaklama Yerleri) Sayfaya Git

Temel İhtiyaç Yardımı

Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında Trendyol, Hepsiburada, amazon.com.tr, n11 gibi alışveriş siteleri üzerinden alacağınız gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, ısıcıtı ve hijyen ürünleri herhangi bir ticari amaç olmaksızın deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılır.

amazon.com.tr
ciceksepeti.com
n11.com
hepsiburada.com
trendyol.com
Defacto
Yemeksepeti
Migros
PttAVM

DESTEK KARTLARI

FAYDALI BİLGİLER

Afet ve acil durum çantası nasıl hazırlanmalı?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AFAD

Deprem öncesinde, anında ve sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AFAD

Deprem öncesinde, anında ve sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AFAD

Yaşam üçgeni nedir? Nasıl oluşturulur?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Mynet

En son deprem nerede oldu? Son depremler listesi

AFAD son depremler sayfasına buradan, Kandilli Rasathanesi sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Evinizdeki güvenli yerleri biliyor musunuz?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AFAD

Depremzedelere ilk yardım nasıl yapılır?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Twitter - @ahbapacil

Kan bağışı nasıl yapılır? Kan vermek için gerekli şartlar

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Kızılay

Kök hücre bağışı nasıl yapılır? Kök hücre bağışı için gerekli şartlar

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi

Deprem bölgesine uzaktan yardım nasıl yapılır?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Mynet

Deprem sonrası çocuklara nasıl yaklaşılmalı?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Trt Çocuk Ebeveyn Akademisi

Deprem gibi doğal afetler sonrası yayılan yanlış bilgiden nasıl korunulur?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Twitter - @teyitorg

Depremden etkilenenlere nasıl yardım edebiliriz?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Instagram - @faynstudio

Depremden etkilenenlere yardım paketi hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Instagram - @faynstudio

AFAD gönüllüsü nasıl olunur?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AFAD

AFAD bağışı nasıl yapılır?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AFAD

AKUT gönüllüsü nasıl olunur?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AKUT

AKUT bağışı nasıl yapılır?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AKUT

Crush Sendromu nedir?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bilim ve Teknik

Hipotermi nedir?

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Mynet

Psikososyal hizmet

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: AFAD

Afet sahası rehberi

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever

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