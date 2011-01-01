Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmaya katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Deprem Yardım Ağı; gerek afetzedelere yardım etmek isteyen duyarlı kişiler gerek deprem bölgesindeki vatandaşlar için bilgilendirici bir rehber niteliğinde olup kan ve kök hücre bağışından maddi yardımlara, önemli web sitelerinden telefon numaralarına kadar faydalı birçok bilgiye kolayca ulaşmanızı sağlar.
Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında Trendyol, Hepsiburada, amazon.com.tr, n11 gibi alışveriş siteleri üzerinden alacağınız gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, ısıcıtı ve hijyen ürünleri herhangi bir ticari amaç olmaksızın deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılır.
Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Twitter - @ahbapacil
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Kaynak: Kızılay
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Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi
Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Trt Çocuk Ebeveyn Akademisi
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Kaynak: Twitter - @teyitorg
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Kaynak: Instagram - @faynstudio
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Kaynak: Instagram - @faynstudio
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Kaynak: AKUT
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Kaynak: AKUT
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Kaynak: Bilim ve Teknik
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Kaynak: Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever