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Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

06.02.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin güney bölgesinde üst üste yaşanan deprem felaketi sonrası ülke yasa boğulmuş durumda. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Yaşanan deprem sonrası hayat üçgeni diğer adıyla yaşam üçgeni sorgulanmaya başladı. Peki, Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde yaşam üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni deprem anında yapılması gereken ve hayat kurtaran en önemli olaylardan biri. Artçı sarsıntılar devam ederken vatandaşlar, "Yaşam Üçgeni nedir, ne anlama gelir? Deprem sırasında yaşam üçgeni nasıl oluşturulur, ne demektir?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte yaşam üçgeni hakkında detaylı bilgiler.

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabilirse enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir.

Bina çökerken, nesneler ya da mobilya iç ezilmelerde bu nesneler üzerine düşen tavan ağırlığı, bir boşluk bırakır. Bu boşluk "Hayat üçgeni" olarak tanımlanır.

yaşam üçgeni nasıl yapılır

Nesne ne kadar büyükse, o kadar güçlü, o kadar az kompakt olacaktır. Nesne ne kadar az sıkışırsa, boşluk o kadar büyük olur, bu boşluğu güvenlik için kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar yüksektir.

Binalar çöktüğünde çoğu insan altında ezilerek can verir. Kediler, köpekler ve bebekler doğal olarak genellikle cenin pozisyonunda kıvrılırlar. Bu bir güvenlik/hayatta kalma içgüdüsüdür.

hayat üçgeni

Daha küçük bir boşlukta hayatta kalabilirsiniz. İşin mantığı budur. Yani, bir cismin yanına, bir kanepenin yanına, hafifçe sıkışacak ama yanında boşluk kalacak şekilde açıyı tutturmak gerekir.

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