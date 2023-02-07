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Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?

07.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Öte yandan bu büyük felaketten etkilenen depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonu ile yürütülen yardım faaliyetlerine spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek veriyor. Peki deprem bölgesine uzaktan yardım nasıl sağlanır, neler yapılabilir ve nereye başvurulur?

Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?

Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin ikinci gününde bilanço daha da ağırlaşıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin sayısı da giderek artıyor. Enkaz altından kurtarılan depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının temini ve kan bağışı büyük önem taşıyor. Peki depremden etkilenen vatandaşlara uzaktan da olsa nasıl yardım edebilirsiniz? İşte detaylar!

  • Maddi destek sağlayın!

AFAD

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AFAD aracılığıyla afetzede vatandaşlara destek olmak isterseniz detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kızılay

Türk Kızılay'a bağış yapmak için buraya tıklayın.

AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra maddi destekte bulunabileceğiniz STK'lar da bulunuyor. Ahbap Derneği de onlardan biri!

Ahbap Derneği

Deprem bölgesine Ahbap Derneği aracılığıyla bağış yapmak için buraya tıklayın.

  • Kıyafet gibi öncelikli ihtiyaçların temini konusunda destek olun

AFAD

Kızılay

AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonuyla çeşitli spor kulüpleri de ayni bağış yapmak isteyen vatandaşları yardım toplama merkezlerine çağırıyor.

Beşiktaş Spor Kulübü

Depremzedelere yardımlarınızı Beşiktaş Spor Kulübü aracılığıyla ulaştırmak isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak isterseniz detaylı bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe Spor Kulübü aracılığıyla yardım göndermek isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

  • Kan bağışında bulunun

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan depremzedeler için en önemli ihtiyaçlardan biri de kan! Kan bağışı yaparak hayat kurtarmak isterseniz size en yakın bağış noktasını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.


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