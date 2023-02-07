Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?

Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin ikinci gününde bilanço daha da ağırlaşıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin sayısı da giderek artıyor. Enkaz altından kurtarılan depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının temini ve kan bağışı büyük önem taşıyor. Peki depremden etkilenen vatandaşlara uzaktan da olsa nasıl yardım edebilirsiniz? İşte detaylar!

Maddi destek sağlayın!

AFAD

AFAD aracılığıyla afetzede vatandaşlara destek olmak isterseniz detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kızılay

:large_red_square: Deprem anından bu yana;



❝Nasıl yardım edebilirim?❞,

❝Hangi yollarla bağış yapabilirim?❞



sorularını yönelten vatandaşlarımız için hesap bilgilerimiz::small_red_triangle_down: pic.twitter.com/ARAFxJLJ0e — Türk Kızılay (@Kizilay) February 6, 2023

Türk Kızılay'a bağış yapmak için buraya tıklayın.

AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra maddi destekte bulunabileceğiniz STK'lar da bulunuyor. Ahbap Derneği de onlardan biri!

Ahbap Derneği

Ayrıca;



Ahbap Derneği

İş Bankası

TR120006400000110211380059 — Ahbap (@ahbap) February 6, 2023

Deprem bölgesine Ahbap Derneği aracılığıyla bağış yapmak için buraya tıklayın.

Kıyafet gibi öncelikli ihtiyaçların temini konusunda destek olun

AFAD

Deprem bölgesine yönelik ayni yardımlar Valiliklerimiz tarafından koordine edilmektedir.



:package: Aynî bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, bağışlarını kendilerine en yakın Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bölgeye iletebilecektir. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

Kızılay

Meydana gelen deprem sonrası afetin yaralarını sarmak için sahada olan ekiplerimize https://t.co/HBoi7AliaZ üzerinden bağışlarınızı ulaştırabilir, yürüttüğümüz çalışmalar için hızlı ve aktif destekte bulunabilirsiniz. :globe_with_meridians: #SensizOlmaz pic.twitter.com/Z9uDYMvwat — Türk Kızılay (@Kizilay) February 6, 2023

:large_red_square: İHTİYAÇ LİSTESİ



Büyük hacimli teslimat teklifleriniz için:

:phone: Erkan UÇAR: 0552 261 89 39

:envelope_with_arrow: erkan.ucar@kizilay.org.tr



:phone: Murat ÇETİNKAYA: 0532 391 29 52

:envelope_with_arrow: murat.cetinkaya@kizilay.org.tr — Türk Kızılay (@Kizilay) February 6, 2023

AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonuyla çeşitli spor kulüpleri de ayni bağış yapmak isteyen vatandaşları yardım toplama merkezlerine çağırıyor.

Beşiktaş Spor Kulübü

Depremin Neden Olduğu Yaraları Hep Birlikte Saracağız



Kulübümüz, Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD’ın düzenlediği yardım kampanyasını desteklemektedir.



Detaylı bilgi için:point_down:



:link: https://t.co/eBfO8Oe1VU pic.twitter.com/cpXvQD9ls5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2023

Depremzedelere yardımlarınızı Beşiktaş Spor Kulübü aracılığıyla ulaştırmak isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Galatasaray Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü olarak, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız.



Yardım kampanyamızın detayları için :point_right: https://t.co/6zGnlZ1iEg pic.twitter.com/mEPuqSIJOl — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2023

Galatasaray Spor Kulübü aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak isterseniz detaylı bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe Spor Kulübü aracılığıyla yardım göndermek isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kan bağışında bulunun

Kan bağışı noktaları çalışma saatlerimiz değişkenlik göstermektedir.



Size en yakın kan bağışı noktası bilgisine https://t.co/pYehUwjvFn adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/QsTUsMxZ9O — Türk Kızılay Kan Hizmetleri (@KanverOrg) February 7, 2023

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan depremzedeler için en önemli ihtiyaçlardan biri de kan! Kan bağışı yaparak hayat kurtarmak isterseniz size en yakın bağış noktasını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.



