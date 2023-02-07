Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?

Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin ikinci gününde bilanço daha da ağırlaşıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin sayısı da giderek artıyor. Enkaz altından kurtarılan depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının temini ve kan bağışı büyük önem taşıyor. Peki depremden etkilenen vatandaşlara uzaktan da olsa nasıl yardım edebilirsiniz? İşte detaylar!
AFAD aracılığıyla afetzede vatandaşlara destek olmak isterseniz detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
:large_red_square: Deprem anından bu yana;— Türk Kızılay (@Kizilay) February 6, 2023
❝Nasıl yardım edebilirim?❞,
❝Hangi yollarla bağış yapabilirim?❞
sorularını yönelten vatandaşlarımız için hesap bilgilerimiz::small_red_triangle_down: pic.twitter.com/ARAFxJLJ0e
Türk Kızılay'a bağış yapmak için buraya tıklayın.
AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra maddi destekte bulunabileceğiniz STK'lar da bulunuyor. Ahbap Derneği de onlardan biri!
Ayrıca;— Ahbap (@ahbap) February 6, 2023
Ahbap Derneği
İş Bankası
TR120006400000110211380059
Deprem bölgesine Ahbap Derneği aracılığıyla bağış yapmak için buraya tıklayın.
Deprem bölgesine yönelik ayni yardımlar Valiliklerimiz tarafından koordine edilmektedir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023
:package: Aynî bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, bağışlarını kendilerine en yakın Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bölgeye iletebilecektir.
Meydana gelen deprem sonrası afetin yaralarını sarmak için sahada olan ekiplerimize https://t.co/HBoi7AliaZ üzerinden bağışlarınızı ulaştırabilir, yürüttüğümüz çalışmalar için hızlı ve aktif destekte bulunabilirsiniz. :globe_with_meridians: #SensizOlmaz pic.twitter.com/Z9uDYMvwat— Türk Kızılay (@Kizilay) February 6, 2023
:large_red_square: İHTİYAÇ LİSTESİ— Türk Kızılay (@Kizilay) February 6, 2023
Büyük hacimli teslimat teklifleriniz için:
:phone: Erkan UÇAR: 0552 261 89 39
:envelope_with_arrow: erkan.ucar@kizilay.org.tr
:phone: Murat ÇETİNKAYA: 0532 391 29 52
:envelope_with_arrow: murat.cetinkaya@kizilay.org.tr
AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonuyla çeşitli spor kulüpleri de ayni bağış yapmak isteyen vatandaşları yardım toplama merkezlerine çağırıyor.
Depremin Neden Olduğu Yaraları Hep Birlikte Saracağız— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2023
Kulübümüz, Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD’ın düzenlediği yardım kampanyasını desteklemektedir.
Detaylı bilgi için:point_down:
:link: https://t.co/eBfO8Oe1VU pic.twitter.com/cpXvQD9ls5
Depremzedelere yardımlarınızı Beşiktaş Spor Kulübü aracılığıyla ulaştırmak isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Galatasaray Spor Kulübü olarak, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2023
Yardım kampanyamızın detayları için :point_right: https://t.co/6zGnlZ1iEg pic.twitter.com/mEPuqSIJOl
Galatasaray Spor Kulübü aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak isterseniz detaylı bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.
Afet Bölgesi Yardım Kampanyası Hakkında— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2023
:link: https://t.co/rves81rl2y pic.twitter.com/5rb4nTVZs2
Fenerbahçe Spor Kulübü aracılığıyla yardım göndermek isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Kan bağışı noktaları çalışma saatlerimiz değişkenlik göstermektedir.— Türk Kızılay Kan Hizmetleri (@KanverOrg) February 7, 2023
Size en yakın kan bağışı noktası bilgisine https://t.co/pYehUwjvFn adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/QsTUsMxZ9O
Enkazdan yaralı olarak kurtarılan depremzedeler için en önemli ihtiyaçlardan biri de kan! Kan bağışı yaparak hayat kurtarmak isterseniz size en yakın bağış noktasını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.