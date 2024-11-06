Donald Trump'a olan benzerliği sayesinde ünlenmişti! Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimlerinde en çok o isim gerildi: "Arkadaşlarım güvenliğimden endişeleniyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Dünyanın en ünlü Donald Trump taklitçisi, yirmi yıldan fazla bir süredir kurumsal konserlerde, konuşma etkinliklerinde, TV şovlarında, filmlerde ve podcast'lerde dünya çapında performanslar sergileyerek Donald karakterini canlandırıyor. Donald Trump'ı canlandırmanın bazı durumlarda güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirten Domenico, Las Vegas'taki bir otel asansöründe öfkeli bir Liberal destekçisinin onu boğmaya çalışmasıyla büyük bir korku yaşadığını anlattı.

Domenico, Trump rolüyle Hollywood filmlerinde ve dünya çapındaki televizyon şovlarında yer aldı, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptı ve milyonlarca kişiye performans sergiledi.

"ARKADAŞLARIM GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYOR"

62 yaşındaki isim, Trump'ı gördüğünde bazılarının duygularının taştığını ifade ederek, "Arkadaşlarım güvenliğimden endişeleniyor. Dışarıda kurşun geçirmez yelek giymem gerektiğini söyleyen bile var. Çünkü birinin başka bir suikast girişimi yapmak isteyip istemediğini asla bilemezsiniz. Benim için değil ama ben onun bir avatarı gibi olduğum için bir şey olma ihtimali hiç de düşük değil. Tek ihtiyacın olan, birinin beni o sanması. Bana ateş edileceğini düşünmüyorum ama günümüz ortamında, birinin bir noktayı vurgulamak istediğini bilemezsiniz." dedi.