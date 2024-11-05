Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışında 'Simpsons kehaneti' detayı! Sosyal medyada çok konuşuldu: Kazananı böyle yorumladılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'ne sayılı saatler kalmışken iki aday arasındaki rekabet de en üst noktaya ulaştı. Tüm dünya seçim sonuçları büyük bir merakla yakın takip ediyor. Sosyal medya kullanıcıları da aralarında seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerde bulunurken yeniden Simpsonlar'ın bir kehaneti gündeme geldi.

HERKES BU BÖLÜMÜ PAYLAŞIYOR

2000 yılında yayınlanan bir Simpsons bölümünde Trump'ın 45. Başkanı olmasından bir hafta sonra, programın başında, "Haklı olmak berbat bir şey" ifadeleri kullanlmıştı. Bu bölüm daha önce Kamala Harris ABD'nin ilk kadın Başkan Yardımcısı olduğunda Lisa'nın başkanken giydiğine çok benzeyen mor bir takım elbise, inci kolye ve inci küpeler takmasıyla viral olmuştu.

Aynı bölüm, Trump'ın Simpsonlar'ın tahmin ettiği yıl olan 2024'te başkanlık yarışına katılacağını açıklamasıyla daha da geçerlilik kazandığı için bir kez daha sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bu Simpsons bölümünü Kamala Harris'in yaklaşan seçimleri kazanacağı anlamına geldiği şeklinde yorumladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hepimiz Simpsonlar'ın geleceği tahmin etme konusunda esrarengiz bir yeteneği olduğunu biliyoruz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Simpsonlar, Kamala Harris'in başkan olacağını tahmin ediyor." yorumunda bulundu.