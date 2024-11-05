2024 Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçiminde kıyasıya rekabet devam ediyor! Fenomen su aygırı kimin kazanacağını böyle açıkladı

Tayland'ın Chonburi şehrinin Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi yetkilileri, henüz dört aylık olan su aygırı yavrusu Moo Deng ABD başkanlık seçimlerine ışık tutabileceğine inandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde su aygrı yavrusu Moo Deng'in önünde kavun meyveli iki ayrı kek sunuldu. Keklerden birinin üzerinde Donald Trump, diğerinin adı ise Kamala Harris yazılıydı.

Moo ve annesi Jona, yılın en sıcak politik konularından birine dahil olmak konusunda oldukça çekingen görünerek yavaşça havuzdan çıktılar.

Annesinin dikkatli bakışları altında yavru su aygırı, Trump'ın meyveli kekine doğru yöneldi ve Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'a döneceğini tahmin etti. Instagram'da o anlar, "Önümüzdeki 48 saat içinde Amerika'nın başkanı kim olacak? Öğrenelim" notuyla paylaşıldı.