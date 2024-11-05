Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 2024 Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçiminde kıyasıya rekabet devam ediyor! Fenomen su aygırı kimin kazanacağını böyle açıkladı

2024 Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçiminde kıyasıya rekabet devam ediyor! Fenomen su aygırı kimin kazanacağını böyle açıkladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.11.2024 16:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Viral su aygırı Moo Deng, ABD seçimlerinin kazananını tahmin etti. Komik hareketleriyle interneti kasıp kavuran Taylandlı sevimli su aygırı şimdi de siyasete atıldı. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında tercihini yaptı. Sosyal medyadan milyonlarca izlenen görüntülerde su aygırı 2024 ABD seçimlerinin galibini Donald Trump olarak ilan etti.

2024 Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçiminde kıyasıya rekabet devam ediyor! Fenomen su aygırı kimin kazanacağını böyle açıkladı

Tayland'ın Chonburi şehrinin Khao Kheow Açık Hayvanat Bahçesi yetkilileri, henüz dört aylık olan su aygırı yavrusu Moo Deng ABD başkanlık seçimlerine ışık tutabileceğine inandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde su aygrı yavrusu Moo Deng'in önünde kavun meyveli iki ayrı kek sunuldu. Keklerden birinin üzerinde Donald Trump, diğerinin adı ise Kamala Harris yazılıydı.

12

Moo ve annesi Jona, yılın en sıcak politik konularından birine dahil olmak konusunda oldukça çekingen görünerek yavaşça havuzdan çıktılar.

34

Annesinin dikkatli bakışları altında yavru su aygırı, Trump'ın meyveli kekine doğru yöneldi ve Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'a döneceğini tahmin etti. Instagram'da o anlar, "Önümüzdeki 48 saat içinde Amerika'nın başkanı kim olacak? Öğrenelim" notuyla paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Simpsonlar yine iş başında! Sosyal medyada kazananı böyle yorumladılar

Simpsonlar yine iş başında! Sosyal medyada kazananı böyle yorumladılar

 Metrelercesi midesinden çıktı! "Kustuğu inanılır gibi değil"

Metrelercesi midesinden çıktı! "Kustuğu inanılır gibi değil"

 Kocasının arabasında buldu! Aldatıldığını düşündü

Kocasının arabasında buldu! Aldatıldığını düşündü

 Hareketi uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu

Hareketi uygunsuz bulununca spor salonundan kovuldu

 Olay zengin eş arama taktiği! Gizlice koydu

Olay zengin eş arama taktiği! Gizlice koydu

 13 yaşındaki kız aynı anda 30 kişinin saldırısına uğradı! Anbean kamerada

13 yaşındaki kız aynı anda 30 kişinin saldırısına uğradı! Anbean kamerada
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kamala Harris
En Çok Okunan Trend Haberler
Tüpraş'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler...

Tüpraş'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler...

Sıra dışı olay! İntihar girişiminde bulunan kadın polisin iltifatı sonrasında vazgeçti

Sıra dışı olay! İntihar girişiminde bulunan kadın polisin iltifatı sonrasında vazgeçti

Simpsonlar yine iş başında! Sosyal medyada kazananı böyle yorumladılar

Simpsonlar yine iş başında! Sosyal medyada kazananı böyle yorumladılar

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Eski sevgili düğünü bastı! Önce elini sıktı sonra...

Eski sevgili düğünü bastı! Önce elini sıktı sonra...

Fenomenden olay sözler! "Hayat zor, zengin biriyle evlenin."

Fenomenden olay sözler! "Hayat zor, zengin biriyle evlenin."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.