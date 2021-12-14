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Eşi Ceyhun Fersoy'la birlikte darp edilen Begüm Öner, o anları gözyaşlarıyla anlattı: Tekme ve yumruklarla saldırdılar

14.12.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde birlikte rol alan oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, Cihangir'de gittikleri bir mekanda saldırıya uğradı. Darp edilen ünlü çift korku dolu anlar yaşadı. Yaşadığı anları gözyaşlarıyla anlatan Begüm Öner, "Eşimi ve beni yere yatırıp tekme ve yumruklarla saldırdılar. Ceyhun'un yüzüne baktığımda kanlar içindeydi" dedi.

Seksenler dizisinin sevilen oyuncuları Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz hafta sonu bir arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için İstanbul Beyoğlu'nda Cihangir bölgesindeki bir mekana gitti. Ancak ünlü çift, gecenin sonunda kalkmak üzereyken yan masada çıkan bir kavganın ortasında kaldı. Darp edilen çift, hastanedeki tedavilerinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu.

Teve2'de yayınlanan Magazin Masası'na telefonla bağlanan oyuncu Begüm Öner, yaşadıkları saldırıyı anlattı. Duygusal anlar yaşayan Öner zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

"BUNUN PSİKOLOJİSİNİ ATLATMAM ÇOK ZOR"

Begüm Öner yaşadıkları korku dolu anları şu şekilde anlattı:
"Bu olayın psikolojisini atlatmam çok zor. Yan masada çıkan bir olaydı. Biz hesabımızı ödedik ve kalkıyorduk. Asansörle inilip çıkılan bir mekan olduğu için biz de asansörü doğru gidiyorduk. Ceyhun kavga çıktığını gördüğünde hemen polisi arayıp bizi mekandan çıkarmaya çalıştı. Kavga asansörde de yaşanmaya başlayınca biz mekana geri alındık. Kavga edenlerden biri bana küfür edip beni itekledi."

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"TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR"

"Ceyhun da onu ittikten sonra sandalyenin üstüne çıktı ve 'Yeter artık bizim burada can güvenliğimiz yok, burada kadınlar da var. Sizi şikayet edeceğim' dedi. Oradaki birisi de 'Sen kimsin bizi şikayet ediyorsun' diyerek Ceyhun'a saldırdı. O esnada biz hepimiz yere düştük ve herkes tekme ve yumrukla bize saldırdı. Yerde sürüklenirken kendimizi asansörün orada bulduk."

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"CEYHUN'UN YÜZÜ KANDAN GÖRÜNMÜYORDU"

"Asansörün içine girdiğimizde Ceyhun'un yüzüne baktığımda suratı kandan gözükmüyordu. Üstümüz, başımız, ayakkabılarımıza kadar her yer kan içindeydi. Oradan Allah'ın yardımıyla bir şekilde çıkıp hastanede darp raporu aldık. Görüntüler hiç kesilmeden verilirse her şey ortaya çıkar zaten."

"YERDE SÜRÜKLENDİK VE..."

"Zaten yayınlanacak olan görüntüler her şey mevcut. Bizim kendimizi açıklamaya ihtiyacımız yok çünkü görüntüler ortada. Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarım hayatlarında ilk defa böyle bir şey yaşadı. Saldırı anında elim kırıldı diye bağırdım kimse umursamadı. Kollarım, dizlerim her yerim mosmor. Kadın ve erkekler saldırdı. Yerde sürüklendik bir arkadaşımın üzerine masa devrildi. Olay yargı sürecinde olduğu için görüntülerin ne zaman yayınlanacağını bilmiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Begüm Öner Ceyhun Fersoy
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