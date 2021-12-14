Ceyhun Fersoy kavganın perde arkasını anlattı: Görüntüler ortadadır

İki gün önce Cihangir'de gittiği bir eğlence mekânında darp edilen Ceyhun Fersoy, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

"Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" diyen Fersoy açıklamasında "Olay avukatımın da şikayet dilekçesinde belirttiği gibi bizimle alakalı olmayan bir tarafta meydana gelmiş, ardından mekândan ayrılmamıza müsaade edilmemiştir" dedi.

Ceyhun Fersoy açıklamasının devamında işe şunları anlattı:

Bunun üzerine eşim Begüm'ün itilmesine tepki olarak, artık olayların durması için, "Can güvenliğimiz yok. Burada kadınlar var. Sizi şikayet edeceğim!" söylemim üzerine, "Sen kimi şikayet ediyorsun?" diyerek, üzerimize atlayıp, yumruklar savurmuşlardır.

GÖRÜNTÜLER ORTADA

Ben, eşim ve diğer kadın arkadaşlarımız atılan yumruklardan dolayı yere düşmüşlerdir ve yerde de tekme ile yumruk devam etmiştir. Eşim, ben ve arkadaşlarımızın açık açık darp edildiği görüntüler de ortadadır. Avukatım Bülent Elmas gerekli belge ve beyanları sunmuştur. Konu yargıya intikal etmiş olup, bu saatten sonra söz yargıdadır.

BEGÜM ÖNER: SÜREÇ PSİKOLOJİK OLARAK YIPRATICI

Oyuncunun eşi Begüm Öner de, "Herkes merak ediyor, arıyor, soruyor. Çok çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince dönmeye çalışıyoruz. Süreç fiziksel durumdan çok psikolojik olarak yıpratıcı. En kısa sürede atlatabilmek için çabalıyoruz. Umarım kimsenin başına gelmez ve insan olmayı başarabildiğimiz bir dünyada yaşamaya devam edebiliriz." mesajını yayınladı.



