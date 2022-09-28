Gelin adayı iç çamaşırıyla boy gösterdi! Alt kısmı küçük geldi

İzdivaç programında öne çıkan gelin adaylarından biri de Naz Mila'ydı. Son dönemde oyunculuğa da soyunan Mila pozlarıyla ağızları açıkta bırakıyor. Yıllar önce katıldığı izdivaç programında yer alan ve gelin adayı olarak fenomen hale gelen Naz Mila, iç çamaşırlı hallerini paylaştı.

Dantelli iç çamaşırıyla boy gösteren Naz Mila'nın paylaşımı yine şaşırtmadı.

Naz Mila'nın iç çamaşırı takımının alt kısmının da küçük olması gözlerden kaçmadı. Mila külodunun küçük olmasını umursamadan verdiği pozla yine adından söz ettirdi.

Mila bir süre önce "Gaddar: Kanlı Sular" filminde rol alacağını söylemişti.



