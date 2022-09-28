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Gelin adayı iç çamaşırıyla boy gösterdi! Alt kısmı küçük geldi

28.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılarak ünlenen ve bir fenomen haline gelen gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak dantelli iç çamaşırlarıyla boy gösteren gelin adayı alt kısmının küçük gelmesini umursamadı.

Gelin adayı iç çamaşırıyla boy gösterdi! Alt kısmı küçük geldi

İzdivaç programında öne çıkan gelin adaylarından biri de Naz Mila'ydı. Son dönemde oyunculuğa da soyunan Mila pozlarıyla ağızları açıkta bırakıyor. Yıllar önce katıldığı izdivaç programında yer alan ve gelin adayı olarak fenomen hale gelen Naz Mila, iç çamaşırlı hallerini paylaştı.

Dantelli iç çamaşırıyla boy gösteren Naz Mila'nın paylaşımı yine şaşırtmadı.

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Naz Mila'nın iç çamaşırı takımının alt kısmının da küçük olması gözlerden kaçmadı. Mila külodunun küçük olmasını umursamadan verdiği pozla yine adından söz ettirdi.

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Mila bir süre önce "Gaddar: Kanlı Sular" filminde rol alacağını söylemişti.

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Naz Mila Oyuncu cansel ele
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