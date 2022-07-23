Göğüslerinin her biri tam 14 kilo ağırlığında! “Göğüslerim o kadar büyük ki uykumda boğulmaktan korkuyorum”

"İnanılmaz derecede sarkık" göğüsleri olan genç bir İngiliz anne, beden ölçülerinin hayatını olumsuz yönde etkilediğini anlattı. 18 yaşındaki genç, kendisine uygun bir iç çamaşırı bulamamasına rağmen iç çamaşırı takmasını söyleyen yabancılardan gelen acımasız yorumların hedefi olduğu için duruma isyan etti. Taunton'da yaşayan 18 yaşındaki kadın, 14 yaşından beri büyük göğüsleri nedeniyle sırt, kaburga ve kalça ağrısı çektiğini, göğüslerinin cildinde tahrişe neden olduğunu belirtti. Genç kadın acı dolu deneyimine dair, “Göğüslerim ağır ve sarkık olduğu için sırtım ve omuzlarım ağrıyor. Kalça ağrım oluyor ve kaburgalarımın ağırlığı taşıyamadığını hissediyorum” dedi.

“EŞİM UYANDIRIYOR”

Göğüslerini küçültebilmek için diyetisyenle beraber kilo verdiğini ve spor yaptığını dile getiren Shortland, çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. 84 kilo vermesine rağmen hala hayatını sağlıklı bir şekilde sürdüremediğini ifade eden Shortland, “Göğsüme ağırlık veriyorlar ve uzanırsam boğazıma kadar giriyorlar ve boğazıma ve yüzüme baskı yapıyorlar. Uykumda boğulmamam için eşim beni uyandırıyor ya da göğüslerimi nefes alabilmem için yana çekiyor” diye konuştu.

Gece yarısında göğüslerinin onu boğması nedeniyle uyandığını anlatan Shortland, “Göğüslerim o kadar büyük ki uykumda boğulmaktan korkuyorum. Uykumda nefes alamıyorum. Kırılma noktası bu oldu. Her iki saatte bir uykumdan uyanıyorum” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT İÇİN PARA TOPLUYOR

Yaşadığı zorluğu yabancıların anlamadığından dert yanan Shortland, göğüslerini küçültebilmek için estetik ameliyat olmayı planlıyor. Estetik ameliyat için para biriktirdiğini ifade eden Shortland, “İnsanların olumsuz yorumlarından yoruldum. Kendimi ifade etmek bazen çok zor oluyor. Bu bir sağlık sorunu. Ameliyat için para topluyorum” dedi.



