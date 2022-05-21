Küçük göğüsleri eleştirilen vücut pozitifliği savunucusu sosyal medyadan isyan etti! “Erkek gibi görünüyorsun”

Güzelliğin belirli kalıplar arasında sıkışmaması gerektiğini savunan ve her kadının beden ölçülerinin birbirinden farklı olduğunu dile getiren Leah, beden pozitifliği paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Giyim sektörünün tek tip beden ölçüsü üzerinde yoğunlaştığını dile getiren Leah, kendisine tam uyan kıyafetleri satın alma konusunda yaşadığı problemlerden söz etti.

“MODA OLMASINA RAĞMEN GİYEMİYORUM”

Moda olmasına rağmen kıyafetlerin her beden için uygun olmadığını dile getiren Leah, küçük göğüslü olmayı “normalleştirmeyi” ve vücut tipiyle diğer kadınlara pozitiflik ve ipuçları vermeyi amaçladığını dile getirdi. "Vücut pozitif" etkileyicisi, en iyi mayolar, elbiseler ve yakalar dahil olmak üzere küçük göğüslü insanlar için tüm ipuçlarını ve stil püf noktalarını paylaşıyor.

Sadece belirli ölçülere sahip olan kadınların moda olan kıyafetleri gitmeye hakkı olduğunun düşünülmesine isyan eden Leah, “Moda olmasına rağmen giyemiyorum. Bunun adil olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Leah’a destek verirken bir kısmı ise “Erkek gibi görünüyorsun” diyerek estetik ameliyat olması gerektiğini belirtti.



