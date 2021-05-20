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Görsel becerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki hediye kutusunu ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
20.05.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin jimnastiğine hazır mısınız? Sizleri bir doğum günü partisine götürüyoruz. Oldukça eğlenceli gözüken bu parti doğum günü çocuğu hediyelerini açmış gözüküyor. Sadece bir tane hediye paketlenmiş şekilde kutusunda duruyor. Hediye kutusunu saklandığı yerde bulabildiniz mi?

Görsel becerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki hediye kutusunu ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Bilimsel olarak yapılan çalışmalar bakmak ve görmek arasında fark olduğunu ortaya koymuştur. Oldukça klişe olarak düşünülecek bu cümle aslında odaklanmayı anlatır. Çevrenize dikkatli bir şekilde baktığınızda aslında daha önce hiç fark etmediğiniz detayların göz kırptığına şahit olursunuz. Bu görselle birlikte gözlem gücünüzü ve sabrınızı test etmenizi rica ediyoruz. İyi şanslar!

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Paketlenmiş hediyeyi bulmak için şansını deneyeceklere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
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