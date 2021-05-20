Görsel becerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki hediye kutusunu ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Bilimsel olarak yapılan çalışmalar bakmak ve görmek arasında fark olduğunu ortaya koymuştur. Oldukça klişe olarak düşünülecek bu cümle aslında odaklanmayı anlatır. Çevrenize dikkatli bir şekilde baktığınızda aslında daha önce hiç fark etmediğiniz detayların göz kırptığına şahit olursunuz. Bu görselle birlikte gözlem gücünüzü ve sabrınızı test etmenizi rica ediyoruz. İyi şanslar!

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Paketlenmiş hediyeyi bulmak için şansını deneyeceklere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır.



