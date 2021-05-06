Matematik sınırlarını zorlayan bir bulmaca! Kuzu, pengeun ve civcivin değerini bulabilir misiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünsel beceri ve zekayı geliştirmek için en etkili yöntemler olarak bilinir. Gündelik hayatın yorucu ve yoğun geçen temposu içerisinde kendinize küçük bir mola vererek biraz eğlenmeye ne dersiniz? Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri dört işlemin kullanıldığı bu bulmacayı çözmeye davet ediyoruz. Sorumuz ise oldukça basit: Kuzu, penguen ve civciv görsellerinin temsil ettiği sayılar kaçtır?

CEVAP AŞAĞIDA

Resme ilk baktığınızda karşınıza penguen, kuzu ve civciv görselleriyle sayılar çıkar. Yapmanız gereken ise sevimli hayvanlara denk gelen sayı değerlerini bulmaktır. Bunun için sadece toplama işlemini kullanmanız yeterli olacaktır.



