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Matematik sınırlarını zorlayan bir bulmaca! Kuzu, pengeun ve civcivin değerini bulabilir misiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
06.05.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeka testleri, bulmaca ve bilmeceler dünya genelinde insanların ilgisini çeken aktivitelerin başında gelir. Hem zihinsel gelişimi arttıran hem de eğlence fırsatı sunan bir matematik bulmacasını sizler için hazırladık. Dört işlemin cazibesini konuşturan bu bulmaca beyin jimnastiği yapmanıza yardımcı olacak. Hazırsanız başlıyoruz.

Matematik sınırlarını zorlayan bir bulmaca! Kuzu, pengeun ve civcivin değerini bulabilir misiniz?

Mantıksal bilmeceler, düşünsel beceri ve zekayı geliştirmek için en etkili yöntemler olarak bilinir. Gündelik hayatın yorucu ve yoğun geçen temposu içerisinde kendinize küçük bir mola vererek biraz eğlenmeye ne dersiniz? Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri dört işlemin kullanıldığı bu bulmacayı çözmeye davet ediyoruz. Sorumuz ise oldukça basit: Kuzu, penguen ve civciv görsellerinin temsil ettiği sayılar kaçtır?

CEVAP AŞAĞIDA

Resme ilk baktığınızda karşınıza penguen, kuzu ve civciv görselleriyle sayılar çıkar. Yapmanız gereken ise sevimli hayvanlara denk gelen sayı değerlerini bulmaktır. Bunun için sadece toplama işlemini kullanmanız yeterli olacaktır.

CEVAP

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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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