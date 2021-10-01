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Korku ve hayranlığın aynı anda yaşandığı dünyanın en tehlikeli köprüsü: Carrick-A-Rede Rope

01.10.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey İrlanda, dünyanın en ilginç ve tehlikeli köprülerinden biri olan Carrick-A-Rede Rope köprüsüne ev sahipliği yapıyor. 20 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğindeki bu halat köprü eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Ballintoy kasabasının yakınlarındaki Antrim ilçesinde bulunan köprüyü geçmek göründüğü kadar kolay olmuyor. Ancak her yıl binlerce turist bu deneyimi tatmak için köprüyü ziyaret ediyor.

Korku ve hayranlığın aynı anda yaşandığı dünyanın en tehlikeli köprüsü: Carrick-A-Rede Rope

Köprünün 350 yılı aşkın bir tarihe sahip olduğu düşünülüyor. Somon balıkçıları tarafından inşa edildiği öngörülen köprü seneler içinde birçok değişime uğradı. Köprü ilk olarak aslında Carrickarede Adası'na ulaşmanın bir yolu olarak ihtiyaçtan doğdu. 1970’li yıllarda sadece bir tırabzan ve çıtalardan oluşan köprü zamanlar halatlarla desteklendi. 2000 yılında, köprü elden geçirildi ve yeni bir köprü inşa edildi ve 10 tonluk bir yük ile test edildi.

TURİZM MERKEZİ HALİNE GELDİ

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Carrick-A-Rede Rope köprüsü,her yıl binlerce turisti kendisine çeken turistik bir merkeze dönüştü. Köprünün bulunduğu bölgeden Rathlin Adası ve İskoçya manzarası görülebiliyor. Alan ve çevresi jeoloji florası ve faunası nedniyle ‘Özel Bilimsel İlgi Alanı’ olarak belirlendi. Köprüyü birbirine bağlayan dağların alt kısmında ise balıkçıların fırtınalı ve sert havalarda barınak olarak kullandıkları mağaralar bulunuyor.

köprü kapak

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İrlanda
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