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“Dünyanın en tehlikeli yolu” olarak kayıtlara geçti! Bu yoldan geçmek cesaret ister

30.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok yerinden birbirinden güzel manzaraya sahip olmasına rağmen bir o kadar da tehlikeli yüzlerce yol bulunuyor. Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı bu yollardan bir tanesi de Bolivya’da bulunan Yungas Yolu olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde ‘Ölüm Yolu’ olarak nam salan bölge her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

“Dünyanın en tehlikeli yolu” olarak kayıtlara geçti! Bu yoldan geçmek cesaret ister

Sıradağlar ve 600 metrelik bir uçurumun arasında sıkışmış olarak bulunan Yungas Yolu, eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yemyeşil bir görüntü sunan yol, doğan güzelliklerinin yanında “Maceraya bayılırım, adrenalin benim göbek adım” diyenleri bile tedirgin edecek riske sahip.

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İspanyolca ismi ile Camino a Los Yungas, Bolivya’da Yungas bölgesinde yer alıyor. La Paz ve Coroico bölgelerini birbirine bağlayan karayolu dünyanın en tehlikeli yolları listesinde başlarda yer alıyor. Öyle ki bu yol, 1995 yılında Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası tarafından "dünyanın en tehlikeli yolu" ilan edildi. 64 km uzunluğunda olduğu tahmin edilen yol, heyecan verici iniş çıkışlarla ve virajlarla dolu.

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TURİSTLER AKIN EDİYOR

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Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Yungas Yolu’nda 2006 verilerine göre, sayıları 200-300 arasında değişen turist can verdi. Yolda arabaların kaza yaptığı bölgeler çapraz işaretlerle belirlendi. Sadece 3 metre genişliğindeki bu yoldan geçmek için turistler genellikle bisiklet kullanmayı tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya
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