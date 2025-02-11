Ece Erken "Murat Başoğlu o zaman sevimli bir adamdı" dedi! Murat Başoğlu son hali merak edildi

MYNET DETAY- Bir süre önce kocası öldürülen Ece Erken ekranlara dönüş yaptı. TV8'de Gel Konuşalım programında yorumcu olan Ece Erken açıklamasıyla dikkat çekti. Haber sunarken eskiden rol aldığı bir diziyi hatırlayan Ece Erken'in aklına Murat Başoğlu geldi.

Ece Erken "Biz dizide oynamıştık Nilgün dizisinde Murat Başoğlu o zaman Murat Başoğlu değildi o zaman sevimli bir adamdı Neyse" dedi. Bu ifadeleriyle şaşırtan Erken'den sonra Murat Başoğlu'nun son hali merak edildi.

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki şoke eden görüntüleriyle hafızalara kazınan Murat Başoğlu gözlerden uzak yaşıyor.

Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu’nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.

MURAT BAŞOĞLU NE YAPIYOR?

Murat Başoğlu gözlerden uzak yaşasa da sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sık sık sosyal hayatından anları paylaşan Başoğlu yıllara da meydan okuyan fit görünümüyle dikkat çekiyor.



Murat Başoğlu'nun son halini paylaştığı haller zaman zaman destek yorumları alırken zaman zaman da skandal görüntüler sunucuya hatırlatılıyor.

Murat Başoğlu ekranlarda yer almasa da bazı markalarla anlaşarak modellik yapıyor.