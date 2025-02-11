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Uzak Şehir 13. bölüm sosyal medyayı yine mest etti! "Alya ve Cihan yılın en iyi çifti"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2025 09:13
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Uzak Şehir'in 13. bölümünde neler oldu? merak edilirken Cihan'dan Alya'ya sürpriz hediye ve ikilinin sahneleri sosyal medyayı salladı. Alya'nın Cihan'ın yanına kıvrılıp uyuduğu anlara yorum yağdı.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya'nın başrolünde olduğu Uzak Şehir dizisi 13. bölümüyle yine seyirciyi mest etti.

Reytinglerde her hafta kendi rekorunu kıran Uzak Şehir hem yeni bölüm fragmanı hem de 13. bölümle sosyal medya X'te çok konuşuldu. En çok konuşulan konular arasına giren Uzak Şehir'de Alya ile Cihan, geceyi Nergizli'de geçirdi. Cihan'ın ateşlenmesinden sonra başından bir an olsun ayrılmayan Alya, beklemediği anda sürpriz bir hediye aldı...

"Senin doğum günün 14 Şubat değil mi? Kutlu olsun..." diyen Cihan Alya'ya özel tasarım bir kolye hediye etti.

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ALYA VE CİHAN'A YORUM YAĞDI

Alya ve Cihan'ın o anları sosyal medyada gündem olurken ikiliye yorum yağdı. Özellikle Alya'nın Cihan'ın başından ayrılmayıp yanında uyuyakaldığı anlara "Yılın en iyi çifti" yorumları geldi.

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Sosyal medyada Uzak Şehir seyircileri "Kim oldukları umrumda değil, son zamanların en güzel yazılan çifti", "Bayıldığım bir çift", "Bu sezonun en tatlı çift sahnesi seçildi" yorumlarında bulundu.

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İşte Uzak Şehir Alya ve Cihan'a yapılan yorumlar...

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Anahtar Kelimeler:
Ozan Akbaba Uzak Şehir
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