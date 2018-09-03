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Murat Başoğlu intihar mı etti?

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu’nun intihara kalkıştığı iddia edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Murat Başoğlu‘nun ruh sağlığının iyi olmadığı öğrenildi

Murat Başoğlu intihar mı etti?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda, yeğeni ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Programda, hastaneye kaldırılan Başoğlu'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM" DEMİŞTİ

Skandal fotoğrafların ardından röportaj veren Murat Başoğlu, "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm." ifadelerini kullanmıştı. Murat Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek’ten tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp yurt-dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu'nun yurt-dışına çıkmasına izin vermemişti.

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Anahtar Kelimeler:
murat başoğlu intihar Bodrum Burcu Başoğlu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
geberseydi keşke
bırak bu ayakaları
Gençliğinde daha erken derken Belki elveda bile diyemessin giderken.
gEÇ KALINMIŞ Nİ KARAR.
Acındırmaya çalışmayın bu p..ki
keşke ölseydin
yeğeniyle ilişkisi olduğu iddia edilen adam olsende bu dünyada senin gibilerden bir kişi daha eksilse
ne kadar üzüldük vah vah ensest pislik
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